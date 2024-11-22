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Замість квітів – донати. Ада Роговцева звернулася з проханням до шанувальників

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Замість квітів – донати. Ада Роговцева звернулася з проханням до шанувальників
Ада Роговцева: За 70 років всі, майже всі міста України стали мені рідними
фото: кадр з фільму

«Донатьте за Глухів і Суми, за Київ і Кривий Ріг, за Одесу і Дніпро, за своє рідне місто, за зруйновані і втрачені мрії та життя»

Українська акторка театру та кіно Ада Роговцева звернулася до шанувальників та глядачів вистав з її участю. Вона попросила, не приносити квітів, а замість цього – донатити на ЗСУ. Пост про це вона опублікувала в соцмережах.

«Квіти зів‘януть. Гроші, за які ви придбаєте хвилину радості для мене, можуть послужити для нашої з вами більшої втіхи! Нехай квіти проростуть помстою за наші міста! Нехай допоможуть мститися нашому війську! Я щаслива, що на «Схоже на щастя» у Консерваторії вже немає квитків на обидві листопадові вистави. Нехай не буде квітів на поклоні! Нехай будуть донати!» – написала вона та залишила на сторінці у Facebook збір на Херсонський на Покровський напрямки.

Також акторка розповіла, що кожен ворожий удар по українських містах розриває їй серце, адже за роки карʼєри з кожним містом є спогади.

«Так Бог управив, що моє професійне життя триває вже майже 70 років. З першого курсу інституту я почала зніматися в кіно і з того ж часу почала їздити Україною. За 70 років всі, майже всі міста України стали мені рідними, кожне пов‘язане з певним шматком життя, прожитим в ньому, з певним етапом особистісного і фахового становленя. А коли щороку повертаєшся з виставами в ті самі міста, виходиш до глядачів на півтисячні і тисячні зали, то і люди стають рідними за гастрольні роки і роки», – зауважила Роговцева.

Артистка пояснила, що «захлинатися відчаєм – навряд чи дієва допомога», тож вона хоче грати для публіки і «заробляти, щоб донатити».

«Донатьте за Глухів і Суми, за Київ і Кривий Ріг, за Одесу і Дніпро, за своє рідне місто, за Україну, за зруйновані і втрачені мрії та життя! Нас ніхто не захистить, захистить крім нас самих!» – підсумувала Роговцева.

Це вже не вперше, коли акторка звертається до шанувальників із проханням не приносити квіти на виставу. На свій день народження Роговцева також закликала донатити, а не дарувати квіти.

До слова, Ада Роговцева поділилася, що протягом багатьох років активно працювала в Росії, але це ніколи не викликало негативних реакцій з боку українців. Про це вона розповіла в інтерв'ю Олексію Суханову У контексті своїх роздумів, акторка наголосила, що ніколи не змогла б зрадити Україну.

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Теги: Покровськ акторка місто квіти Ада Роговцева Кривий Ріг Дніпро гроші вибух

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