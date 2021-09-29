29 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні вітаємо панянок на ім’я Людмила та отоларингологів

Сьогодні, 29 вересня, у середу, у світі відзначають:

День пам’яті трагедії Бабиного Яру

Бабин Яр – одне з всесвітньо відомих місць трагедій, які стали символом Голокосту, урочище на північно-західній околиці Києва. За два дні 29 та 30 вересня 1941-го року за офіційними історичними свідченнями, там розстріляли майже 34 тисячі євреїв. З інших джерел – лише за п’ять днів нацисти розстріляли там майже 150 тисяч українських євреїв. Це були не лише жителі Києва, а і біженці з окупованих українських регіонів, що прибули до міста у надії на порятунок.

Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поруч із ним Сирецькому концтаборі проводилися і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації. Цей злочин тривав майже 103 тижні, щовівторка і щоп’ятниці.

Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами за етнічною ознакою — євреїв та циган, мирного населення і радянських військовополонених, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації Українських Націоналістів (переважно членів ОУН-м), заручників, психічнохворих, «саботажників» і порушників комендантської години та тих, хто чимось не догодив владі.

У 1946 році на Нюрнберзькому процесі, згідно з висновками спеціальної державної комісії для розслідування нацистських злочинів під час окупації Києва, наводилася лише приблизна оцінка – близько 100 тисяч осіб. У різних публікаціях даються різні цифри загальної кількості знищених у Бабиному Яру – приблизно від 70 тисяч до 200 тисяч осіб.

Всесвітній день серця

Протягом життя (70-80 років) людське серце здатне заповнити близько 3500 стандартних залізничних цистерн. За 70 років життя серце людини скорочується більше 2,5 млрд разів. З кожним скороченням серце виштовхує в артерії 70-80 мл крові. Приблизно 12 ударів досить, щоб заповнити, наприклад, стандартний літровий пакет. При фізичному навантаженні обсяг крові, що перекачується, зростає в кілька разів.

Всесвітній день серця проводиться за ініціативою Всесвітньої федерації серця за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2000 року. Серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смерті у світі.

Метою проведення в цей день заходів є необхідність максимального залучення уваги людей до свого здоров’я, формування розуміння того, що на виникнення і перебіг хвороби можна і потрібно активно впливати.

Всесвітній день здоров'я сітківки ока

День отоларинголога

Отоларингологія – гілка медицини, яка спеціалізується на діагностиці та лікуванні вуха, горла, носа, а також патологій голови і шиї. Своє професійне свято отоларингологи відзначають 29 вересня.

Яке сьогодні релігійне свято

29 вересня Православна церква вшановує пам’ять мучениці Людмили, княгині Чеської, яка за дотримання традицій християнської віри була вбита своєю невісткою.

Свята Людмила жила в кінці ІХ– на початку Х століття. Вона була донькою сербського князя. Людмила вийшла заміж за чеського князя Боривоя і разом з чоловіком прийняла святе хрещення від святителя Мефодія, архієпископа Моравського, просвітителя слов’ян.

Ставши християнами, подружжя піклувалося про просвітлення свого народу світлом Христової віри. Рано овдовівши, свята Людмила вела суворе життя і продовжувала піклуватися про Церкву в правління сина Вратіслава. Це викликало ненaвисть невістки – дружини сина, Драгоміри.

Після смepті сина Вратіслава на престол вступив юний онук Людмили – В’ячеслав. Користуючись молодістю і недосвідченістю правителя, вісімнадцятирічного В’ячеслава, Драгоміра знову стала впроваджувати серед народу язичницькі звичаї.

Свята Людмила пішла в місто Течин, де під час молитви була yдyшена вбивцями, яких послала Драгоміра. Мощі святої були пoховані в Течині біля міської стіни. Над її мoгилою стали відбуватися чудесні знамення і численні зцілення.

Почувши про чудо зцілення сліпого, її онук В’ячеслав здійснив перенесення святих останків у місто Прагу і поклав їх у церкві Святого Великомyченика Георгія Побідоносця, де вони знаходяться досі.

Звичаї та традиції

Згідно з народними віруваннями, дівчина, народжена в цей день, буде мати незвичайний голос.

Також люди вірили, що сни, які наснилися 29 вересня, – віщі.

Народні прикмети:

Чим тепліша і сухіша погода в цей день, тим пізніше зима настане. Якщо день сонячний і погожий, сильних холодів не буде, а зима буде м'якою.

Якщо грім гримить, то зима буде холодна і безсніжна.

Якщо 29 вересня плюсова температура за вікном, то холоди настануть нескоро.

Галки в зграї зібралися – до ясної погоди.

Листя на деревах пожовкло, але не падає – осінь буде довгою.

Зірки вранці мерехтять – до зміни погоди.

Шпаки в теплі краї не полетіли – тепло триватиме ще довгий час.

Чого не можна робити сьогодні

Не можна в цей день починати нових справ.

Цілуватися сьогодні не бажано – до розлуки.

Якщо до хати залетіла пташка, то її не можна відпускати. Потрібно протримати її до весни та вилікувати.

Цей день також вважається несприятливим для переїздів і тривалих поїздок.

Іменини

У середу, 29 вересня, іменини відзначають Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.



