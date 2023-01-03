Міністр освіти розповів, скільки українських школярів перебуває за кордоном

Є повільна тенденція до зменшення кількості дітей, які перебувають за кордоном

Переважна більшість дітей поєднує навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти

За кордоном перебуває майже пів мільйона українських дітей шкільного віку. Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону.

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За словами голови міносвіти, є повільна тенденція до зменшення кількості дітей, які перебувають за кордоном. Найбільша їх кількість була у перші місяці повномасштабної війни.

«На початку збройної агресії за кордоном перебувало 650-690 тис. українських дітей віком від 0 до 18 років, тобто дошкільного та шкільного віку, станом на 1 вересня – 488 тис., на грудень – 480-520 тис. дітей. На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тис. дітей шкільного віку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти», – розповів міністр.

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Також він підкреслив, що переважна більшість дітей, які перебувають за кордоном, поєднують навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти.

«Більшість із них навчається за українською системою освіти, причому поєднуючи навчання в закладах освіти в країнах Європейського Союзу і дистанційно навчаючись в українській школі», – зазначив Шкарлет.

Окрім того, він наголосив, що міністерство не має інформації про те, що діти масово забирають документи з українських шкіл.

До слова, учні середньої та старшої школи для повернення до шкіл в Україні мають скласти або державну підсумкову атестацію, або річне оцінювання – як після навчання за кордоном повернутись до української школи.

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До того ж міністерство освіти запустило сервіси, із якими можна навчатися без доступу до інтернету.

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Зауважимо, нещодавно новий логотип Міністерства освіти збурив соцмережі.