31 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня

Українці святкують Новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня

31 грудня святкується Переддень Нового року. В деяких країнах 31 грудня є офіційним вихідним днем, а в інших, як 2021 року в Україні, скороченим робочим. Сьогодні, 31 грудня, віряни вшановують пам'ять святителя Модеста Єрусалимського.

Модестів день

За переказами, Модест народився у Малій Азії у християнській сім'ї. Вже в юні роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого у Палестині. Коли на Сирію та Палестину напали перські війська, що зруйнували християнські храми і полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту було доручено керувати всією Єрусалимською церквою.

Модест за допомогою олександрійського патріарха Іоанна Милостивого відновив зруйновані християнські святині, поховав рештки вбитих ченців. Коли через 14 років патріарх Захарія повернувся, Модест передав йому свої тимчасові повноваження. Однак після смерті патріарха він знову обійняв його пост.

Всесвітня година миру

Також 31 грудня – Всесвітня година миру (або Медитація заради миру у всьому світі). Вперше глобальна медитація була проведена 1995 року. Це був задум доктора школи метафізики Барбари О’Гуїнн Кондрон (штат Міссурі, США). Традиційно медитацію проводять з 23:30 31 грудня до 12:30 1 січня.

Якщо ви також хочете приєднатися до медитації, вам знадобиться інструкція для початківців:

влаштуйтеся так, як вам зручно (поза значення не має);

увімкніть спокійну та тиху музику, яка вас не буде відволікати;

заплющіть очі (цей крок необов’язковий, але так легше);

зосередьтеся на диханні: відчуйте, як повітря спочатку потрапляє в ніс і потрапляє в легені, потім виходить (так потрібно відстежувати кожен подих);

намагайтеся думати лише про дихання, позбавтеся від інших думок, але не сердіться, якщо вони з’являться;

для першої спроби вистачить 10-15 хвилин.

Новий рік

Новий рік – одне з державних свят в Україні, яке є найдавнішим і найпопулярнішим календарним святом.

Відзначається Новий рік 1 січня кожного року, святкується в ніч з 31 грудня на 1 січня за григоріанським календарем. Дата святкування Нового Року, так само як і традиції, пов'язані з ним, зазнали істотних змін за останні століття.

Щоб задобрити символ наступаючого року, необхідно підібрати відповідний одяг, прикраси для дому та сервіровку столу. Астрологи запевняють, що таку уважність і повагу Господар року обов'язково помітить, оцінить і обдарує своєю прихильністю, збільшуючи шанси на чудове втілення наших бажань і цілей.

Святкова вечеря зазвичай складається з кількох страв, серед яких часто (традиція з радянських часів) є салат олів'є, мандарини, традиційний напій — ігристе вино. З віддаленням від радянських часів святковий стіл стає різноманітнішим, зокрема, популярними новорічними стравами стали стейки, м'ясо по-французьки, запечені індичка чи качка, свиняча вирізка, грецький салат тощо.

Народні прикмети й повір’я

Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

На Модеста можна було передбачити свою долю на майбутній рік. Для цього лягали на тік, де молотили хліб, і слухали: якщо під тим, хто ворожить застукає, на нього чекає смерть, якщо задзвенить — весілля, а якщо почується молотьба, буде багатим.

Святого Модеста вважали покровителем домашньої худоби, тому селяни зверталися до нього з молитвами, просили допомогти тваринам легше перенести зиму.

Перед Новим роком необхідно віддати всі борги, інакше весь наступний рік в боргах проведеш. Ще вірили, що вустами дитини сьогодні говорить Ангел. Тому до дитячих прохань чуйно прислухалися.

Що робити в цей день

Для залучення в своє життя щастя і удачі потрібно 31 грудня:

придбати новий віник, який обв’язати червоною стрічкою і поставити в кутку кухні вгору мітелкою;

на столі для домовика залишити келих з вином і тарілку з салатом;

повісити вінок на вхідні двері будинку;

прийняти ванну або душ, щоб змити з себе всю негативну енергетику;

незадовго до настання Нового року в кожній кімнаті житла запалити по свічці;

попросити вибачення у близьких і пробачити всім образи.

Що не можна робити

Є і заборони, яких слід дотримуватися. 31 грудня не можна:

бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями;

лаятися за святковим столом – трапиться нещастя;

залишати новорічний стіл порожнім – до бідності і голоду;

викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свою удачу;

відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.

Іменини

31 грудня День ангела відзначають: Віра, Віктор, Володимир, Зоя, Іван, Ілля, Марко, Маркіян, Михайло, Модест, Микола, Севастян, Семен, Сергій, Фадей (Тадей)

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