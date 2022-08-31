31 серпня: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Не можна працювати з конями в цей день

У середу, 31 серпня, відзначають Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера, День їжі на свіжому повітрі, Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків.

Також у цей день у Польщі – День Солідарності та Свободи, Молдова – День державної мови, Румунія – День мови, Киргизстан – День Незалежності, Малайзія – День Незалежності, Узбекистан – День пам'яті жертв репресій, США – День адвоката.

Всесвітній день блогу

Ідея святкувати День блога (Blog Day) 31 серпня з'явилася в 2005 році, коли активні користувачі LiveJournal угледіли в слові blog цифри – 3108. Тому і датою свята встановили 31 серпня (31.08).

Ініціатори Дня блога закликають присвятити його знайомству з товаришами з різних країн і з різними інтересами. Для цього пропонується написати короткі рецензії про п'ять різних блогів і 31 серпня опублікувати ці записи у себе з посиланнями на авторські сторінки.

Блогери сприйняли ідею з ентузіазмом. Коли вперше 31 серпня оголосили святом, в індексі Google з'явилося відразу 30 тисяч нових сторінок. А в 2007 році в зв'язку з цією датою почався конкурс кращих блогів Best of Blogs.

День їжі на свіжому повітрі

Люди їли на свіжому повітрі з печерних часів. Зараз люди поглинають їжу в основному в приміщенні. Трапеза на вулиці стала швидше особливою подією, ніж звичайним явищем. День їжі на свіжому повітрі - це можливість змінити цю прикру ситуацію, хоча б на один день.



Святкувати цей особливий день дуже легко. Знайдіть стіл для пікніка, лавку в парку або ресторан під відкритим небом. Або можете розкласти ковдру на галявині. Будь-яке з цих місць підійде, щоб із задоволенням і апетитом перекусити вашою улюбленою закускою, морозивом чи десертом.

Міжнародний день боротьби з передозуванням наркотиків

Із 2001 року відзначають як день пам’яті людей, що померли від передозування наркотиків. 31 серпня тисячі людей в усьому світі висловлюють своє співчуття родинам і друзям жертв передозування та згадують тих, кого вони втратили.

Міжнародний день поінформованості про передозування (International Overdose Awareness Day) — це можливість вшанувати пам'ять тих, хто втратив своє життя, визнати горе сімей і друзів, що залишилися позаду, подвоїти зусилля, щоб покласти край запобіжним смертям від передозувань і покласти край передозуванням.

Щорічна всесвітня кампанія, спрямована на припинення передозувань, поминання без стигматизації тих, хто помер, та визнання горя сім'ї та друзів, що залишилися позаду.

Яке церковне свято

Сьогодні віряни святкують День пам’яті мучеників Флора і Лавра.

Вони жили в II столітті у Візантії, потім переселилися до Іллірії. За ремеслом брати були каменотесами (їхніми вчителями у цьому мистецтві були християни Прокл і Максим, від яких брати навчилися і боговгодного життя).

Правитель послав братів у сусідній регіон для роботи над споруджуваним язичницьким храмом. Святі працювали на будівництві, роздаючи зароблені гроші жебракам, самі ж дотримувалися суворого посту і невпинно молилися. Одного разу син місцевого жерця Мамертіна необережно підійшов до будівництва, і осколок каменя потрапив йому в око, сильно пошкодивши його. Святі Флор і Лавр пообіцяли батьку юнака, що його син його отримає зцілення. Вони взяли юнака до себе і наставили вірі в Христа.

Після цього він одужав. Побачивши таке диво батько хлопця також увірував в Христа. Коли будівля храму була закінчена, брати зібрали християн, які допомагали при будівництві, розтрощили ідолів і поставили в східній частині храму святий хрест. Дізнавшись про це, начальник області засудив до спалення колишнього жерця Мамертіна з його сином і 300 християн. Мученики Флор і Лавр були кинуті в порожній колодязь і засипані землею. Через багато років святі мощі мучеників Флора і Лавра були знайдені нетлінними і перенесені до Константинополя.

Народні прикмети:

Не встигнеш посіяти жито до Фрола – буде поганий урожай наступного року.

Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекай негоди.

Висмикували полин і дивилися, яке коріння. Якщо коріння товсте, то можна очікувати хорошого врожаю вже наступного року.

Що не рекомендується робити:

Не можна працювати з конями в цей день. Навпаки, коней необхідно обов'язково добре нагодувати.

Також заборонено сьогодні запрягати воза і випалювати клеймо на худобі.

Коней належало обов’язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.

Іменини

31 серпня День ангела імені відзначають: Богдан, Марк, Раймонд. Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор