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    Суспільство

    31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні у світі відзначають&nbsp;Хелловін &ndash; переддень Дня всіх святих - 31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні у світі відзначають Хелловін – переддень Дня всіх святих

    Якщо сьогодні не випаде сніг, то зима настане нескоро

    Сьогодні, 31 жовтня, у світі святкують Хелловін, а також Всесвітній день міст та Міжнародний день Чорного моря.

    Хелловін – переддень Дня всіх святих або Самайн, свято, яке відзначається переважно в США. Істрія цього свята налічує кілька тисячоліть.

    Культурологи вважають, що Хелловін святкували ще в кельтські часи. Зараз же Хелловін є одним з найулюбленіших свят американців, яке відзначають як дорослі, так і діти. Американці святкують Хелловін особливо яскраво. Вони надягають маски, запалюють свічки, а діти ходять по сусідах, вимагаючи в жартівливій формі солодощі.

    Яке сьогодні релігійне свято

    31 жовтня вшановується пам’ять святого Луки, якого вважають автором чотирьох Євангелій. Також він відомий як один з 70 апостолів і сподвижник апостола Павла. Згідно з переказами, Лука був покликаний на першу проповідь про Царство небесне, яку при своєму земному житті проводив Ісус. Уже значно пізніше Лука супроводжував Павла в подорожах. Сам Лука прийняв мученицьку смерть на території Фів. Написав за життя не тільки 4 Євангелія, а й Діяння святих апостолів. Крім того, згідно з історичними відомостями, саме Лука є першим іконописцем.

    У день Луки вранці люди вирушали до церкви для того, щоб помолитися Луці про благополуччя в родині. За допомогою до святого також зверталися і городники.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо сніг не випаде, то зима настане нескоро.
    • Якщо корови скриплять в хліві зубами, то зима очікується холодною і довгою.
    • Якщо в кінці жовтня «роги» місяці на небі орієнтовані на північ, то буде сухо і швидко ляже сніг, а якщо вони спрямовані на південь, то до листопада буде сльота.
    • Якщо в цей день хмари пливуть з півночі на південь – до сонячної погоди, а з півдня на північ – до негоди.

    Що не можна робити сьогодні

    • Сьогодні не можна переїдати.
    • Заборонено спилювати дерева, обривати кору і гілки.
    • Не можна також позичати гроші і їжу. При цьому потрібно відмовитися від гострої їжі і категорично не можна вживати алкоголь.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 31 жовтня, іменини відзначають Йосип, Юлій, Лука, Марина, Злата, Юліана, Гаврило, Давид, Юліан, Семен

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