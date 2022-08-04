4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу

У четвер, 4 серпня, у світі відзначають День спелеолога та День народження шампанського.

Також у цей день у Буркіна-Фасо – День революції.

День спелеолога

Щорічно 4 серпня відзначають своє професійне свято представники досить рідкісної професії. Сьогодні День спелеолога. Спелеолог - це геолог, який спеціалізується на вивченні печер. На сьогоднішній день, існують не тільки природні, але і штучні підземелля, тому існує такий різновид спелеологів, як спелестологи. Вони досліджують штучні підземні споруди - гірничі виробки, стародавні і сучасні міські комунікації. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об'єкти.

Робота спелеолога дозволяє переміщатися в просторі і своїми очима бачити небачені ніким речі, багато дізнаватися, дозволяє бути цікавим оповідачем. Проте, професія спелеолога досить небезпечна, проходить на віддалі від цивілізаційних зручностей, робота фізично важка, оскільки доводиться носити спорядження.

Для того, щоб мати можливість працювати спелеологом необхідні такі якості: фізична витривалість і відмінна спортивна підготовка; витримка і вміння володіти собою в екстремальних умовах; байдужість до зручностей цивілізації; логічне мислення; аналітичний розум; стійкість психіки.

День народження шампанського

Неофіційне свято цінителів цього ігристого вина. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Періньон відкрив секрет приготування шампанського.

Шампанське, вино, назване на честь регіону, де воно вирощується, ферментується та розливається у пляшки: Шампань, Франція. Розташований у північно-східному кутку країни, неподалік Парижа, єдині етикетки, на яких за законом дозволено нести назву «Шампанське», розливаються в межах 100 миль від цього регіону (згідно з європейським законодавством).



Вважається, що французький монах Будинок Періньйон винайшов шампанське у 1693 році. Але 30 років тому англійський учений виявив, що винороби з цього боку Ла-Маншу вже давно додають ігристість у свій напій. Хтось називає його шипучим, хтось просто шампанським, але його справжня назва – англійське ігристе вино.

Яке церковне свято

4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія Ягідниця».

Марія була зцілена Ісусом від бісів і побачивши те, ким він є насправді, стала вірною послідовницею. Вона була поруч з ним не тільки у часи слави і піднесення, а й прийшла проводити в останню путь на Голгофу.

Однією з перших Марія Магдалина дізналася про воскресіння Христа, а згодом з його вченням обійшла всю Італію.

З легкої руки Папи Римського Григорія I, також відомого як Григорій Великий, католицька церква окреслила жінку, як блудницю. Лише у 1969 році, після досліджень вчених, Ватикан примирився з допущеною помилкою та визнав, що порочити Марію немає підстав.

Що не рекомендується робити:

Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.

Виходити на вулицю після заходу сонця.

Ображатися.

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

Народні прикмети на 4 серпня:

Рясна роса – буде сірий льон.

Гроза – буде хороший урожай зернових культур.

Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраною з ранку в ємність зі срібла.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.