Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Альона Боженко
Сьогодні, 00:03 glavcom.ua
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не рекомендується працювати в полі
фото: pixabay

Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу

У четвер, 4 серпня, у світі відзначають День спелеолога та День народження шампанського.

Також у цей день у Буркіна-Фасо – День революції.

День спелеолога

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 1

Щорічно 4 серпня відзначають своє професійне свято представники досить рідкісної професії. Сьогодні День спелеолога. Спелеолог - це геолог, який спеціалізується на вивченні печер. На сьогоднішній день, існують не тільки природні, але і штучні підземелля, тому існує такий різновид спелеологів, як спелестологи. Вони досліджують штучні підземні споруди - гірничі виробки, стародавні і сучасні міські комунікації. Індустріальних спелестологів називають ще дигерами. Вони проходять підземними дренажними системами, каналізаційними колекторами, відвідують занедбані військові об'єкти.

Робота спелеолога дозволяє переміщатися в просторі і своїми очима бачити небачені ніким речі, багато дізнаватися, дозволяє бути цікавим оповідачем. Проте, професія спелеолога досить небезпечна, проходить на віддалі від цивілізаційних зручностей, робота фізично важка, оскільки доводиться носити спорядження.

Для того, щоб мати можливість працювати спелеологом необхідні такі якості: фізична витривалість і відмінна спортивна підготовка; витримка і вміння володіти собою в екстремальних умовах; байдужість до зручностей цивілізації; логічне мислення; аналітичний розум; стійкість психіки.

День народження шампанського

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 2

Неофіційне свято цінителів цього ігристого вина. Вважається, що саме в цей день у 1693 році французький чернець Дом Періньон відкрив секрет приготування шампанського.

Шампанське, вино, назване на честь регіону, де воно вирощується, ферментується та розливається у пляшки: Шампань, Франція. Розташований у північно-східному кутку країни, неподалік Парижа, єдині етикетки, на яких за законом дозволено нести назву «Шампанське», розливаються в межах 100 миль від цього регіону (згідно з європейським законодавством).
 
Вважається, що французький монах Будинок Періньйон винайшов шампанське у 1693 році. Але 30 років тому англійський учений виявив, що винороби з цього боку Ла-Маншу вже давно додають ігристість у свій напій. Хтось називає його шипучим, хтось просто шампанським, але його справжня назва – англійське ігристе вино.

Яке церковне свято

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони фото 3

4 серпня християни відзначають День пам'яті святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. У народі це свято також називають «Марії добрий день» або «Марія Ягідниця».

Марія була зцілена Ісусом від бісів і побачивши те, ким він є насправді, стала вірною послідовницею. Вона була поруч з ним не тільки у часи слави і піднесення, а й прийшла проводити в останню путь на Голгофу.

Однією з перших Марія Магдалина дізналася про воскресіння Христа, а згодом з його вченням обійшла всю Італію.

З легкої руки Папи Римського Григорія I, також відомого як Григорій Великий, католицька церква окреслила жінку, як блудницю. Лише у 1969 році, після досліджень вчених, Ватикан примирився з допущеною помилкою та визнав, що порочити Марію немає підстав.

Що не рекомендується робити:

  • Працювати в полі, та як є ризик постраждати від блискавки.
  • Виходити на вулицю після заходу сонця.
  • Ображатися.
  • Жінкам сьогодні не можна виконувати важку роботу.

Народні прикмети на 4 серпня:

  • Рясна роса – буде сірий льон.
  • Гроза – буде хороший урожай зернових культур.
  • Для набуття здорового рум'янцю і чистої шкіри прийнято вмиватися «срібною росою», зібраною з ранку в ємність зі срібла.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олексій, Корній, Корнилій, Марія, Михайло.

Читайте також: Церковні свята у серпні 2022 року: календар на кожен день
Теги: Україна традиції свято

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Армія окупантів втратила більше 41 тисячі солдат
Українська армія зіпсувала росіянам свято 
2 серпня, 21:12
28 липня Україна щорічно відзначає День Української Державності
Сьогодні вперше святкуємо День Української державності
28 липня, 01:02
Через війну цьогорічний День Незалежності буде відрізнятися від попередніх
Чи буде вихідний на День Незалежності? Уряд дав відповідь
1 серпня, 13:30

Суспільство

4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У «Дії» може з'явитись пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку
У «Дії» може з'явитись пенсійне посвідчення і заявка на іпотеку
Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини
Кабмін видав розпорядження про обов'язкову евакуацію населення Донеччини
В Україні з'явився додаток для допомоги постраждалим від домашнього насильства
В Україні з'явився додаток для допомоги постраждалим від домашнього насильства
Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
Як змінилась допомога нашим біженцям у країнах Європи. Пряма мова українок
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів
«Укрзалізниця» тимчасово скасує низку міжнародних рейсів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
36K
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи
34K
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
20K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
15K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
13K
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Вчора, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Вчора, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Вчора, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Вчора, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Вчора, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту