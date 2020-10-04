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    Суспільство

    4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    <p>У першу неділю жовтня&nbsp;&nbsp;в Україні&nbsp;відзначають День вчителя</p> - 4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    У першу неділю жовтня  в Україні відзначають День вчителя

    Сьогодні не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб

    Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти або День вчителя, а віряни 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського.

    Також в Україні сьогодні вперше відзначатимуть День територіальної оборони.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

    Народні прикмети й традиції

    • Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
    • Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
    • Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.
    • Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.
    • Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
    • Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
    • Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день не можна струшувати воду після миття рук.
    • Також заборонено повертати комусь посуд порожнім та щось дарувати.
    • Не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.

    свята вчитель традиції
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