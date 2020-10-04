4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя
Сьогодні не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб
Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти або День вчителя, а віряни 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського.
Також в Україні сьогодні вперше відзначатимуть День територіальної оборони.
Яке сьогодні релігійне свято
У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.
Народні прикмети й традиції
- Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.
- Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
- Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.
- Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.
- Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
- Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
- Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна струшувати воду після миття рук.
- Також заборонено повертати комусь посуд порожнім та щось дарувати.
- Не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.
Хто святкує день ангела
У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.