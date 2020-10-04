4 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони



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У першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя

Сьогодні не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб

Щорічно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти або День вчителя, а віряни 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського.

Також в Україні сьогодні вперше відзначатимуть День територіальної оборони.

Яке сьогодні релігійне свято

У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

Народні прикмети й традиції

Яка погода в цей день, така протримається ще протягом чотирьох тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.

Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.

Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.

Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.

Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна струшувати воду після миття рук.

Також заборонено повертати комусь посуд порожнім та щось дарувати.

Не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.

Хто святкує день ангела

У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл.