5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Якщо сьогодні буде сонячний день – до ранньої весни
Сьогодні, у суботу, 5 лютого, відзначається:
-
Всесвітній день «Нутелли»
-
День морозива на сніданок
Або день сніданку морозивом. Офіційно відзначають в першу суботу лютого.
Яке сьогодні релігійне свято
У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок у хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.
Народні прикмети
- Багато снігу – буде врожайним рік.
- Якщо на Агафія вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно.
- Сонячний день – до ранньої весни.
- Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.
- Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.
- Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.
Що не можна робити сьогодні
- Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі.
- Вагітним не можна в цей день стояти на порозі.
- Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю.
- Також не можна перебувати в не прибраному будинку..
Хто святкує день ангела
У суботу, 5 лютого, іменини відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.