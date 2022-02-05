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    5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні дуже вдалий день для всіх любителів солодощів - 5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні дуже вдалий день для всіх любителів солодощів
    фото з відкритих джерел

    Якщо сьогодні буде сонячний день – до ранньої весни

    Сьогодні, у суботу, 5 лютого, відзначається:

    • Всесвітній день «Нутелли»

    • День морозива на сніданок

    Або день сніданку морозивом. Офіційно відзначають в першу суботу лютого.

    Яке сьогодні релігійне свято

    У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок у хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

    Народні прикмети

    • Багато снігу – буде врожайним рік.
    • Якщо на Агафія вдарив мороз і сонце світить, значить в серпні буде спекотно.
    • Сонячний день – до ранньої весни.
    • Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.
    • Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.
    • Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

    Що не можна робити сьогодні

    • Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі.
    • Вагітним не можна в цей день стояти на порозі.
    • Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю.
    • Також не можна перебувати в не прибраному будинку..

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 5 лютого, іменини відзначають Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір.

    Теги: свята традиції
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    5 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони