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Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва

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Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
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Свята 21 жовтня в церковному календарі – День пам'яті преподобного Іларіона Великого

21 жовтня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Іларіона Великого – одного з засновників чернечого руху в Палестині, учня святого Антонія Великого. У народі цей день відомий як Іларіонів день – час остаточного приходу холодів і завершення всіх польових робіт.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 жовтня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Іларіона Великого

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва фото 1

Преподобний Іларіон Великий народився близько 291 року поблизу Гази, у Палестині, в родині язичників. Ще замолоду він вирушив до Александрії, де отримав освіту та прийняв хрещення. Там же юний Іларіон почув про подвижницьке життя Антонія Великого і відправився до нього в пустелю – щоб на власні очі побачити, як живе справжній аскет. Навчаючись поряд із великим єгипетським пустельником, Іларіон засвоїв основи суворого аскезу: безперервну молитву, піст і повне зречення від мирських благ.

Повернувшись до рідної Палестини, він оселився в безлюдній пустелі поблизу рідного міста і розпочав самітницьке життя. Молодий подвижник жив у примітивній хижі, їв лише раз на день, носив грубий волосяний одяг і не переривав молитви навіть вночі. Поступово чутка про його духовні подвиги і дар чудотворення поширилася серед місцевих жителів – і навколо нього почали збиратися учні. Так в Палестині з'явилися перші пустельні монастирі: Іларіон Великий вважається їхнім засновником і організатором.

Особливо відомий він своїм даром зцілення, вигнання злих духів та духовного проникнення. Попри всесвітню славу, святий уникав людського поклоніння: він неодноразово залишав свої обителі, тікаючи від натовпів, що приходили до нього по зцілення і поради. В останні роки Іларіон переїхав на острів Кіпр, де й провів решту днів у молитві та усамітненні. Помер він близько 371 року – у глибокій старості, не полишивши аскетичного шляху до останнього подиху.

Разом з Іларіоном Великим Церква 21 жовтня згадує й інших святих з тим самим ім'ям – святителя Іларіона Київського, першого митрополита київського слов'янського походження, та преподобного Іларіона Печерського, який подвизався в Києво-Печерській лаврі. Ці троє святих об'єднані не лише іменем, але й духом чернечого служіння.

Молитви дня

У день пам'яті преподобного Іларіона Великого прийнято звертатися до нього з молитвою про захист від спокус, зміцнення духу та допомогу в щоденних труднощах:

О, преподобний і богоносний отче наш Іларіоне! Споглянь на нас грішних, смиренних рабів твоїх, що з вірою і любов'ю до тебе вдаємося. Ти, що від юності своєї відкинув суєту світу цього і, наслідуючи стопи Антонія Великого, в пустелі трудився постом і молитвою – поможи і нам стати на шлях праведний і не зійти з нього. Благай Господа нашого Ісуса Христа, нехай простить нам гріхи вільні та невільні і дасть нам силу долати спокуси й випробування. Захисти нас від злоби ворожої, від наклепу людського, від зневіри й суму. Навчи нас, грішних, смирення і терпіння, любові до ближнього і покори Божій волі. Та нехай ім'ям твоїм, угодниче Божий, освятиться дім наш і оселиться в ньому мир, злагода і благодать.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 21 жовтня відоме як Іларіонів день. За давніми спостереженнями, саме близько цього часу приходять перші справжні холоди – ті, що вже не відступлять до весни. Наші предки вважали: якщо на Іларіона повіє різкий північний вітер – зима буде лютою і сніжною. Якщо зранку ліг іній – чекай ясного, але морозного початку зими. Туман цього дня обіцяв добру, урожайну весну.

До Іларіонового дня мали бути завершені всі польові роботи – збір урожаю, заготівля кормів, підготовка городу до зими. Чоловіки перевіряли інструменти та готувалися до зимового ремесла. Жінки збиралися на посиденьки – пряли, шили, вишивали, ділилися новинами. Вважалося, що праця в жіночому колі у цей день приваблює достаток і гармонію в родину. Також важливим обов'язком цього дня було піклування про вдів, сиріт і бідних – подати їм їжу чи дрова вважалося богоугодною справою, що забезпечить добробут у власному домі.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо вітер дме з півночі – зима буде суворою і холодною.
  • Якщо вранці на Іларіона сильний іній – чекайте на ясну, але холодну погоду.
  • Якщо з'явився туман – весна буде врожайною.
  • Якщо випадає сніг і він не тане – до ранньої зими.

Що не можна робити

21 жовтня не слід вирушати в далеку дорогу – вважалося, що подорожній, що рушив у цей день, натрапить на перешкоди або й зовсім не поверне додому. Суворо забороняли сваритися, заздрити і лихословити – вважалося, що злі думки й слова в Іларіонів день обертаються проти самого мовця. Не можна підбирати з землі монети чи чужі речі – це могло принести до дому «пристріт», тобто псування або нещастя. Жінкам не дозволялося залишати білизну або одяг надворі після заходу сонця – вірили, що нечиста сила може «зіпсувати» речі і через них завдати шкоди господині.

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Теги: церква календар традиції релігія свято свята

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