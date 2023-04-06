6 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

6 квітня світова спільнота відзначає Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

У цей день не можна піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам

Сьогодні, 6 квітня, у світі відзначається Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Православні віряни вшановують пам'ять преподобного Захарія та святителя Артемія Солунського.

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Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку

6 квітня весь світ відзначає Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку. Це порівняно нове свято в календарі міжнародних та всесвітніх дат, встановлених Організацією Об’єднаних Націй.

Рішення відзначати це свято Генеральна Асамблея ООН прийняла 23 серпня 2013 року. За задумом засновників, Міжнародний день спорту стане вдалим доповненням до Міжнародного Олімпійського дня, що відзначається щороку 23 червня.

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Метою свята є привернути увагу людства до важливості спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин. Спортивна активність – це запорука здоров’я та добробуту, а об’єднання різних націй навколо спортивних подій сприяє миру на нашій планеті.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем, 6 квітня православні віряни вшановують пам'ять: преподобного Захарія (ченця), преподобного Захарія, постника Печерського, святителя Артемія (Артемона) Солунського.

У народному календарі дата отримала такі назви: Артемій, Артемон – Дери полоз, Захарій Посник, Захарія.

Святитель Артемій народився в І столітті, в Селевкії Пісідійській (зараз це Туреччина), тому отримав прізвисько Селевкійський. Однак через особливості написання з часом його ім'я стало звучати як «Селевський» і «Солунський».

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Святитель вів праведне життя, був благочестивою і доброчесною людиною. Апостол Петро зробив його першим єпископом міста. Артемій був мудрим наставником і прославився як заступник всіх бідних і гнаних. Помер святитель у глибокій старості.

Преподобний Захарій Посник жив у XII-XIV століттях і був ченцем у Києво-Печерській лаврі, в Дальніх печерах. Ім'я Посник отримав тому, що дотримувався дуже строгого посту. Іноді він їв лише після заходу сонця і саму тільки траву.

Преподобний прославився тим, що молитвою міг вигнати біса і зцілити душу. Своїм постом і праведним життям він удостоївся бачити ангелів. Святі мощі Захарія спочивають у Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Що не можна робити

Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику.

Не варто прати, прибирати, займатися рукоділлям.

Не можна ображати людей і тварин.

Не слід виходити з дому без потреби.

Не рекомендується вживати жирну та шкідливу їжу.

Не варто піддаватись шкідливим звичкам та негативним думкам.

Не можна відмовляти у допомозі, якщо вона справді потрібна.

Народні прикмети

Якщо до цього дня повністю зійде сніг, то до наступної зими снігу вже не буде. Якщо сніг на землі ще лежить, то пролежить ще довго.

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.

Якщо на вулиці туманно, то невдовзі прийде потепління.

Якщо вранці роса, то коням не потрібно вівса, тому що добре вродить просо.

Дощ на Захарія – худобі легкий рік.

Пішов сніг (крупа) – до врожаю гречки.

Якщо на Артемія мороз, буде просо та овес.

Сни з 5 на 6 квітня вважаються пустими і не мають ніякого значення.

Іменини

6 квітня День ангела святкують Артем, Петро, Мартин, Яків, Стефан та Захар.