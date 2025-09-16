Скільки українців готові безкінечно терпіти війну? Результати свіжого опитування

Лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року

Терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, готові 62% українців. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає «Главком».



На тлі активізації перемовних зусиль з боку нинішньої адміністрації США у багатьох закордонних оглядачів виникла думка, що нібито українці вбачають у цьому завершення війни найближчим часом. Київський міжнародний інститут соціології спростовує це твердження, спираючись на дані опитування.



Серед тих, хто очікує на завершення цього року, 41% готові терпіти стільки, буде потрібно. Показник серед тих, хто очікує завершення в 2026 році – 63%, серед тих, хто очікує в 2027 році і пізніше – 74%. А серед тих, хто відповів «не знаю», готові терпіти стільки, скільки буде потрібно – 62%.



Інфографіка. Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?



Більшість українців (62%) продовжують відповідати, що вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно (на початку червня 2025 року показники були ідентичні). Ще 4% відповіли, що готові терпіти близько року.

Про більш короткий період (пів року чи декілька місяців) говорять 21% респондентів (практично без змін за останні декілька місяців). Отже, лише 18% українців очікують, що війна завершиться до кінця 2025 року. Натомість 27% говорять про 2026 рік, 32% – про 2027 рік і пізніше. Кожен четвертий респондент (23%) відповів «не знаю».

Упродовж 2-14 вересня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання, які стосуються війни і миру. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1023 респонденти.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше опитування показало, скільки українців виступають проти територіальних поступок. Категорично проти жодних територіальних поступок виступають 52% опитаних українців. Як передає «Главком», про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Згідно з дослідженням, порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Порівняно з лютим 2025 року ситуація не змінилася. Так, 52% українців категорично проти жодних територіальних поступок (у лютому 2025 року – 50%). Готові прийняти певні територіальні втрати – 38% (у лютому 2025 року – 39%).