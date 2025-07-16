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Український бізнес назвав свою ключову проблему станом на середину 2025: результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Український бізнес назвав свою ключову проблему станом на середину 2025: результати опитування
Найбільше проблема безпеки хвилює великі підприємства і прифронтові регіони
фото з відкритих джерел

Брак робочої сили, безпекова ситуація та зростання цін на сировину є головними перешкодами для ведення бізнесу у воєнний час

Брак робочої сили залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час. Частка респондентів серед 473 промислових підприємств, які вказують на цю перешкоду, становить 58%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на червневе опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Якщо ще у травні перешкоди по типу «небезпечно працювати» та «зростання цін на сировину, матеріали та товари» дошкуляли бізнесу рівнозначно – їх вказали 47% опитаних, то в червні стало більше тих, вказав ризик небезпеки працювати, – 53%.

Український бізнес назвав свою ключову проблему станом на середину 2025: результати опитування фото 1

Найбільше проблема безпеки хвилює великі підприємства (майже 70%) і прифронтові регіони: понад 80% опитаних у Житомирській, Харківській, Вінницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях вважають небезпечні умови перешкодою для ведення бізнесу.

На четвертій сходинці перешкод стало «зменшення попиту на продукцію/послуги» (з 27% до 33%). Водночас перебої з електроенергією стали ще менш актуальними, опустившись на 10-те місце у списку перешкод. Якщо в травні цю перешкоду вказали 7%, то в червні – лише 4%.

Український бізнес назвав свою ключову проблему станом на середину 2025: результати опитування фото 2

За даними дослідження, у травні 13% підприємств тимчасово зупинялися через відключення, 51% – не мали таких проблем, а 36% – працювали попри перебої. У червні не відбулося суттєвих змін в оцінці економічної політики уряду. Порівняно з травнем зросла з 8% до 11% частка підприємств, які не змогли її оцінити. Нейтральні оцінки дали 65% бізнесів (+1 відсоткові пункти), а негативні –  20% (-4 відсоткові пункти).

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Так, за результатами перевірки було закрито 3756 справ.

За словами генпрокурора, на цей час відкрито 20 тис. кримінальних проваджень проти юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців. За словами Руслана Кравченка, значна частина проваджень не розслідувалася або не містила доказів злочину.

До слова, американські інвестиційні компанії після тривалої судової боротьби отримали контроль над зерновим терміналом «Олімпекс» у порту Одеси.

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Теги: бізнес

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