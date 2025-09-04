Чи підтримують поляки розширення ЄС і що думають про вступ України: опитування

Результати опитування вказують на те, що польське суспільство, попри виклики та суперечності, що існують між країнами, залишається сильним союзником України

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Польським економічним інститутом та Фондом Бертельсмана, значна більшість поляків (понад 80%) підтримують майбутнє розширення Європейського Союзу. Зокрема, 63% респондентів висловилися на підтримку вступу України до блоку, що є найвищим показником серед усіх країн-кандидатів. Про це пише «Главком» із посиланням на видання InPoland.net.pl.

Опитування показало, що підтримка вступу України до ЄС у Польщі значно вища, ніж для інших країн. Наприклад, вступ Молдови підтримують 53% поляків, Грузії – 46%, а країн Західних Балкан – 44%. Ці дані демонструють, що поляки особливо прихильно ставляться до європейських прагнень України.

Порівняно з іншими країнами ЄС, Польща є однією з найактивніших прихильниць розширення. Результати опитування вказують на те, що польське суспільство, попри виклики та суперечності, що існують між країнами, залишається сильним союзником України на її шляху до європейської інтеграції. Це відображає не лише історичну близькість, але й спільні геополітичні інтереси та виклики.

Зазначимо, Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залєвський після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Водночас Залєвський наголосив, що Варшава не відправлятиме своїх військових в Україну та не братиме участі в сухопутних операціях. Він додав, що «сьогодні, зрештою, ніхто цього не очікує».

Польща планує збільшити свій військовий бюджет до рекордного рівня. За словами міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, оборонний бюджет на 2026 рік стане найбільшим в історії країни, подвоївши показники 2022 року.

До слова, колишній президент Польщі Анджей Дуда обрав новий вид діяльності. Він стане автором і ведучим програми на YouTube-каналі Kanał Zero.