7 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
7 березня – День народження телефонного апарату
Сьогодні не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати її
Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають День народження телефонного апарату та Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем 7 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника і мученика Маврикія Апамейського.
У народному календарі дата отримала такі назви: Маврикій або Афанасій.
Народні прикмети й традиції
- Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.
- Граки грають – на хорошу погоду.
- Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.
- Голуби воркують – до потепління.
- Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.
- Туманний або холодний день – до сирого літа.
- Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.
- Якщо на Афанасія заметіль і завірюха, то весна затягнеться.
- Сонце припікає – до зеленого року.
- Високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду.
- Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, збудуться протягом пів року.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
- Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
- Заборонено планувати майбутню подорож.
Хто святкує день ангела
У неділю, 7 березня, іменини відзначають Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.