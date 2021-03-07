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    7 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    7 березня &ndash; День народження телефонного апарату - 7 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    7 березня – День народження телефонного апарату

    Сьогодні не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати її

    Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають День народження телефонного апарату та Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем 7 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника і мученика Маврикія Апамейського.

    У народному календарі дата отримала такі назви: Маврикій або Афанасій.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.
    • Граки грають – на хорошу погоду.
    • Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.
    • Голуби воркують – до потепління.
    • Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.
    • Туманний або холодний день – до сирого літа.
    • Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.
    • Якщо на Афанасія заметіль і завірюха, то весна затягнеться.
    • Сонце припікає – до зеленого року.
    • Високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду.
    • Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, збудуться протягом пів року.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна нічого починати – це віщує невдачу.
    • Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.
    • Заборонено планувати майбутню подорож.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 7 березня, іменини відзначають Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.

    Теги: свята телефон традиції
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