7 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати її

Сьогодні, 7 березня, у світі відзначають День народження телефонного апарату та Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 7 березня віряни вшановують пам'ять преподобного Афанасія сповідника і мученика Маврикія Апамейського.

У народному календарі дата отримала такі назви: Маврикій або Афанасій.

Народні прикмети й традиції

Якщо прилетіли граки та ластівки, то весна буде рання.

Граки грають – на хорошу погоду.

Якщо день холодний і сухий, то осінь буде тепла і практично без дощів.

Голуби воркують – до потепління.

Світло-рожевий або золотистий світанок – на гарну погоду.

Туманний або холодний день – до сирого літа.

Поверхня снігу шершава (сніг почав підтавати) – до врожаю, гладка – до неврожаю.

Якщо на Афанасія заметіль і завірюха, то весна затягнеться.

Сонце припікає – до зеленого року.

Високі та густі хмари, які нерухомо висять, не обіцяють негоди, а говорять про стійку погоду.

Сни у цей день віщі. Сновидіння, побачені 7 березня, збудуться протягом пів року.

Що не можна робити сьогодні

Не можна нічого починати – це віщує невдачу.

Не можна давати жодних обіцянок, бо буде важко виконати їх.

Заборонено планувати майбутню подорож.

Хто святкує день ангела

У неділю, 7 березня, іменини відзначають Петро, Опанас, Пилип, Федір, Анфіса, Вавило, Тит, Фотій, Михайло, Маврикій.