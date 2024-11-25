Київська влада відповіла, що планує робити з аварійними мостами Метро і Патона

Роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році

«Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі веде моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій споруд мосту Метро

Сьогодні на мосту Метро у Києві проводяться протиаварійні роботи, які є одним з етапів робіт з реставрації об’єкту. Про це в інтерв'ю «Хмарочосу» розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

За словами Кандибора, роботи на мосту Метро планується завершити у 2026 році, вони дозволять забезпечити подальшу безпечну експлуатацію мосту без його закриття.

«Важко прокоментувати ситуацію з мостом ім. Патона. Замовником реставраційних робіт на ньому – Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України (Служба відновлення). Не місто Київ. Це було вирішено постановою Кабінету Міністрів України», – зазначив очільник Дептрансу.

За словами Кандибора, влада Києва спілкується з Урядом, з Агентством відновлення та Міністерством розвитку громад та територій щодо передачі Урядом права місту реалізації ремонтних робіт на даному мосту.

«Щоб Київ зміг шукати додаткові кошти, не виключено, що кредитні, аби все ж таки розпочати необхідні роботи», – додав він.

Кандибор зазначив, що, враховуючи технічний стан мосту ім. Патона, фахівцями підприємства «Київавтошляхміст» в цілодобовому режимі ведеться моніторинг експлуатаційного стану несних конструкцій споруд.

Міст Патона (офіційно Міст імені Є. О. Патона) – це перший у світі суцільнозварний міст та найстаріший збережений київський міст через Дніпро, який офіційно відкрили 5 листопада 1953 року. Він є автошляховим мостом балкової конструкції, завдовжки орієнтовно 1543 м та завширшки 29 м. Проєктування споруди виконали Інститут «Укрпроектстальконструкція» та Інститут електрозварювання. Також безпосередню участь у проєктуванні брав видатний український інженер Євген Оскарович Патон, саме йому належить ідея зробити суцільнозварний міст.

Нагадаємо, на мосту Метро, який був введений в експлуатацію у 1965 році, з кінця серпня тривають протиаварійні роботи. Наразі фахівці встановлюють тимчасові металеві підтримуючі конструкції у прогонах споруди. За словами мера Києва, це дозволить безпечну експлуатацію мосту без його закриття до початку реставрації. Кличко нагадав, що сьогодні міст Метро працює в обмеженому режимі щодо вантажопідйомності. На час виконання протиаварійних робіт рух авто та поїздів метрополітену спорудою збережений.

До слова, департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів.