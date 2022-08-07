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7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Альона Боженко
glavcom.ua
7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7 серпня День успіння праведної Анни
фото із відкритих джерел

В Україні 7 серпня відзначають День Повітряних сил ЗСУ

У неділю, 7 серпня, відзначають День повітряних збройних сил України.

Також у Канаді відзначають Громадянське свято, а Кот-д'Івуар – День незалежності.

День повітряних збройних сил України

7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 1

В Україні 7 серпня відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Це свято традиційно припадає на першу неділю серпня.

Всі ті, хто так чи інакше пов’язує своє життя з Повітряними Силами Збройних Сил України, відзначають своє професійне свято, що має назву «День Повітряних Сил Збройних Сил України» на підставі Указу Президента України № 579/2007 від 27-го червня 2007 року щорічно, починаючи з 2007 року в перший неділю серпня. Даним Указом визнається таким, що втратив дію Указ Президента Незалежної України, підписаний раніше, 2-го липня 1997-го року «Про День Військ Протиповітряної оборони». Це пов’язано з тим, що у 2004-му році в ході об’єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил були утворені сучасні Повітряні сили України, проте історія ВПС Україні своїм корінням сягає глибоко в минуле сторіччя.
 
Перші згадки про Військово-Повітряні Сили України трапляються вже в далекому 1917-му році, коли в ході бурхливих подій тих революційних років Україна намагалася відстояти свою Незалежність. Після поразки Армії УНР і заснування Радянського Союзу розвиток Військово-Повітряних Сил України невід’ємно було пов’язано з розвитком всієї Радянської Армії.
 
Зараз Повітряні Сили Збройних Сил України включають до свого складу не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ. Це і інженерні, і розвідувальні частини і підрозділи, підрозділи метеорологічного забезпечення та РХБ захисту, частини зв’язку АСУ, РЕБ, РТЗ, частини медичного та матеріально-технічного забезпечення, а також ряд спеціальних навчальних закладів, де готують військових фахівців за різними напрямами.

Яке церковне свято

7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони фото 2

7 серпня християни східного обряду відзначають День успіння праведної Анни – матері Діви Марії. Вважається, що в цей день тим, хто мріє про дітей, необхідно молитися святій Анні і просити про допомогу.

Свята Анна була донькою священика. Вийшла заміж за багатого і побожного Йоакима, з яким жила у Назареті. Вони не мали дітей до старості і довгий час просили у Бога дарувати їм дитину, яку обіцяли присвятити Богу. У відповідь на молитву з'явився ангел, що пророкував чудесне зачаття і народження Діви Марії, через котру буде благословенний увесь світ. За велінням небесного вісника подружжя зустрілося в Єрусалимі. Тут у них і народилася Марія.

Святий Йоаким помер через кілька років після введення в храм своєї доньки Марії, у 80-літньому віці. Свята Анна упокоїлась у 70 років, провівши свої останні літа при храмі поруч з Марією. Церква закликає християн оспівувати Господа, що переставив Анну із земного життя до безконечної слави, бо вона «Мати Богородиці і Вседіви».

Народні прикмети на 7 серпня:

  • Вранці холодно – зима студеною буде і настане рано.
  • Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.
  • Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.
  • Лелеки в зграї збираються – зима буде холодною і ранньою.
  • Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не рекомендується робити 7 серпня:

  • Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.
  • Лагодити своє взуття і одяг.
  • Скупитися.
  • Пересаджувати квіти.
  • Залишати дитину одну в кімнаті.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Олександр, Ганна, Іраїда, Макар.

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Теги: традиції Україна свято

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