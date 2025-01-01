П'ять найщемливіших фрагментів звернення президента

Зеленський: За мною – «Україна-мати». Україна, яка твердо стоїть на ногах. Не схиляє голови, дивиться вперед, вірить у своє майбутнє й перемогу над усім тим злом, що Росія нам принесла»

«Нехай 2025-й стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що мир нам не подарують. Але ми зробимо все, щоб зупинити Росію й закінчити війну»

Президент України Володимир Зеленський виступив із новорічним зверненням до українців. Очільник держави наголосив на важливості розвитку оборонної промисловості. За його словами, 30% усього, що в цьому році було застосовано на полі бою проти росіян, було зроблено в Україні. «Жодні крилаті ракети не здолають народ, у якого є крила», – переконаний Зеленський. «Главком» пригадує найщемливі моменти із звернення президента.

Неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика з «Охматдиту»

Липень. Ранок. «Охматдит». Так б’ють слабаки й боягузи. І ми ніколи не забудемо ці дитячі очі. І ми ніколи їм цього не пробачимо! Коли зло несе смерть, наша відповідь – живий ланцюг. Такий вигляд має сила українців. І ту нашу єдність було помітно з космосу. Її бачив Бог. Бачив, які в нас люди. Які в нас діти. І я не забуду ті неймовірно дорослі та сильні очі хлопчика з «Охматдиту». Скільки в ньому життя, енергії, гідності! І наскільки одна ця дитина сильніша за Путіна!

Нагадаємо 8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. Головною світовою новиною стала часткова руйнація «Охматдиту» – найбільшої дитячої лікарні України. Згодом Зеленський відвідав «Охматдит», аби ознайомитись з планом її відбудови. У лікарні маленький хлопчик Дмитрик, який лікується від раку, кумедно нахилився до Верховного Головнокомандувача та легенько буцнув його в лоба. Зворушливе відео та фото відразу завоювало серця українців.

«Не просто люди, вони – ракети»

Наша «оборонка» й наша наука. Чиї розум і праця робили нас міцнішими, бо 30% усього, що в цьому році було в наших хлопців на полі бою, – усе це було зроблено в Україні. І на одному такому заводі я запитав у молодого інженера: «Як же вам стільки вдалося, як же ці люди стільки змогли?». І хлопець пожартував: «Так то ж не просто люди, вони – ракети». І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні. І що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. «Паляниця», «Пекло», «Рута». Змушує тремтіти від слів «Нептун» і «Сапсан». Усе це – наші ракети. Українські. «Гор», «Вампір», «Колібрі», «КАМІК», «Лютий», Heavy Shot, Fire Point. Усе це – наші дрони. Українські. І все це – наші аргументи, аргументи для справедливого миру.

Нагадаємо, в липні 2024 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує збільшити виробництво далекобійних БПЛА. Україна збільшила серійне виробництво ракет для комплексу «Нептун», які тепер мають розширені можливості. У виробництві дронів-ракет «Паляниця» також є просування.

«Который час?» – «Час звалити з нашої землі»

Ми будемо боротися за кожну людину, яка, на жаль, досі там. І будемо боротися за всіх, кого Росія загнала в окупацію, та не змогла окупувати їхні українські серця. І скільки б зло під дулом автоматів не роздавало паспортів, наші люди кажуть: «Ви тут не рідні, ви – тимчасові». І весь той завезений бур’ян не приживеться на нашій землі, не переможе корінних. І я завжди згадую історію про нашого одного українського дідуся, у якого окупанти запитали: «Который час?» І почули відповідь: «Час звалити з нашої землі». Ось що таке воля всередині, яку просто неможливо окупувати. І я звертаюся до всіх, хто несе в собі цю волю, на тимчасово окупованих територіях. Дорогі українці! Я знаю, що ви зустрічаєте Новий рік за нашим часом і зараз ви чуєте ці слова. У нашому Криму, на Донбасі, в Мелітополі, в Маріуполі – всюди, де чекають Україну. І куди одного дня Україна повернеться, щоб бути разом. І єдине, що розділятиме українців, – це щедро накритий стіл.

За оцінками ISW, російські війська окупували приблизно 99% Луганської області, 66% Донецької області та по 73% Запорізької та Херсонської областей.

Putin cannot win. Ukraine will prevail

Я пам’ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам’ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, – у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не має виграти. Україна переможе.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Новий пакет військової допомоги Україні передбачає, зокрема, передачу ракет Himars та ППО на суму $1,25 млрд.

«Будь ласка, нехай це все буде не даремно»

І сьогодні серце України всіяне шрамами. Це імена наших полеглих героїв. Не дай боже жодній родині у світі пережити такі втрати. Жодному лідеру у світі я не побажав би пережити ці відчуття – у ту мить, коли передаєш нагороди посмертно. Бачиш очі матері, дружини, дитини воїна, який віддав життя за Україну, і чуєш від них: «Будь ласка, нехай це все буде не даремно». Тисячі наших хлопців і дівчат не пішли в небуття. Вони з нами, вони поруч, завжди, вони дивляться на нас із небес. І ми не маємо права їх підвести й не можемо зрадити їхній подвиг і пам'ять.

Повний текст новорічного вітання президента тут.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед». Так, цієї ночі окупанти запустили 111 дронів на Україну. Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку російських дронів.