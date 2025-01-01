Великдень-2025: чим унікальна дата цього року

Востаннє християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року

У 2025 році християнський світ разом відсвяткує знаменну подію. Уперше з 2017 року католики і православні відзначать Великдень в один і той самий день.

Так, православний і католицький Великдень 2025 року настане 20 квітня. Востаннє християни відзначали торжество разом 16 квітня 2017 року.

У наступних роках головне християнське свято відзначатиметься в такі дні:

у 2026 році – 5 квітня у католиків, 12 квітня у православних;

у 2027 році – 28 березня у католиків, 5 травня у православних;

у 2028 році – 16 квітня у всіх вірян.

Таким чином, Великдень 2025 року Україна відзначить разом з рештою світу.

Як відомо, суперечки про визначення дати Великодня між православними і католиками тривають понад півтори тисячі років. Для обчислення дати всі християни користуються одним правилом: Великдень настає в першу неділю після першого повного місяця, який настає після дня весняного рівнодення (21 березня).

Однак православні віряни, на відміну від католиків, для обчислення дати використовують старий (юліанський) календар. У ньому день весняного рівнодення відзначається 3 квітня. Тому православний Великдень не може настати раніше 4 квітня.

Можливо, у майбутньому православні, католики і протестанти зможуть дійти згоди і почнуть відзначати Воскресіння Христове однаково.

Нагадаємо, у 2025 році православна церква традиційно матиме 12 дванадесятих свят, які поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі – Діву Марію. Три з них є перехідними, тобто щороку відзначаються в різні дати, що залежать від Великодня – головного православного свята року. Інші дев'ять – не змінюються з року в рік.

«Главком» підготував до вашої уваги церковний календар на 2025 рік.