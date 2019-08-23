Борис Джонсон і британські депутати привітали Україну зі святом Незалежності



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Голова уряду Борис Джонсон завершив вітання словами «Слава Україні!», якому відповідає «Героям слава!» посольство України у Великій Британії

Британці зачитали текст пісні «Україна», яку іноді називають неформальним гімном нашої держави

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, британські політики та аналітики привітали Україну зі святом Незалежності.

Привітання зібрало посольство України у Великій Британії і оприлюднило у Twitter.

Британці зачитали текст пісні «Україна», яку іноді називають неформальним гімном нашої держави.

У вітанні взяли участь голова «Групи дружби» з Україною у парламенті Великої Британії Джон Віттінгдейл, посол Великої Британії в Україні (2002-2006) Роберт Брінклі, член палати громад Майкл Феллон, член палати лордів Баронеса Елісон Сатті, член палати громад Джон Гроган, член Палати лордів Граф Оксфордський і Асквітський, член Палати громад Джонатан Джанголі, менеджер Українського форуму в Королівському інституті міжнародних справ Орися Луцевич, директор з питань досліджень Товариства імені Генрі Джексона Ендрю Фоксолл, член Палати громад Полін Леттем.

Завершує вітання голова уряду Борис Джонсон словами «Слава Україні!», якому відповідає «Героям слава!» посольство України у Великій Британії.