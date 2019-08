Борис Джонсон і британські депутати привітали Україну зі святом Незалежності

Британці зачитали текст пісні «Україна», яку іноді називають неформальним гімном нашої держави

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон, британські політики та аналітики привітали Україну зі святом Незалежності.

Привітання зібрало посольство України у Великій Британії і оприлюднило у Twitter.

#UK Prime Minister @BorisJohnson, prominent British politicians and leading analysts send their greetings to the people of #Ukraine on the eve of the 28th Anniversary of Ukraine's Independence #UAIndependenceDay2019 @JWhittingdale @DrewFoxall @Orysiaua @Pauline_Latham @JDjanogly pic.twitter.com/nJKMO4Dees