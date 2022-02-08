8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День безпечного Інтернету, День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією.

День безпечного Інтернету

Щорічно у другий вівторок лютого світ відзначає День безпечного інтернету. Ініціаторами створення такої події виступили європейські організації Insafe та European SchoolNet у 2004 році. В Україні почали відзначати лише з 2009 року завдяки компанії Майкрософт.

У 2022 році День безпечного Інтернету відзначається 8 лютого.

Метою Дня безпечного інтернету є залучення суспільства та влади до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в інтернеті. При цьому, обговорюють проблему етичного спілкування, яке не повинно містити прояви тероризму, дискримінації та неповаги. Важливим питанням є використання інтернету дітьми й молоддю. Також дуже гостро стоїть проблема дитячої порнографії.

День нірвани

Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День Нірвани чи Парінірвани. Вважається, що в день перед фізичною смертю Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.

Нірвана з санскриту перекладається як «згасання», «відсутність хвилювання» та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти. В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.

8 (15) лютого буддисти здійснюють медитації, відвідують храми й приносять дари. В День Нірвани заведено міркувати про можливу втрату близьких людей, власну смерть та непостійність цього світу.

Яке сьогодні релігійне свято

8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.

За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

День пропозиції руки і серця

Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця. Хоча романтичне свято не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.

Народні прикмети й традиції

У цей день ворожать на погоду.

Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко

Хуртовина – зимі ще довго бути.

Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви

Що не можна робити сьогодні

У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

8 лютого іменини

У вівторок, 8 лютого, іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.