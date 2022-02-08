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    8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця - 8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця
    фото з відкритих джерел

    Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

    Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День безпечного Інтернету, День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією.

    День безпечного Інтернету

    Щорічно у другий вівторок лютого світ відзначає День безпечного інтернету. Ініціаторами створення такої події виступили європейські організації Insafe та European SchoolNet у 2004 році. В Україні почали відзначати лише з 2009 року завдяки компанії Майкрософт.

    У 2022 році День безпечного Інтернету відзначається 8 лютого.

    Метою Дня безпечного інтернету є залучення суспільства та влади до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в інтернеті. При цьому, обговорюють проблему етичного спілкування, яке не повинно містити прояви тероризму, дискримінації та неповаги. Важливим питанням є використання інтернету дітьми й молоддю. Також дуже гостро стоїть проблема дитячої порнографії.

    День нірвани

    Щорічно 8 та 15 лютого буддисти Махаяни відзначають День Нірвани чи Парінірвани. Вважається, що в день перед фізичною смертю Будда Шак’ямуні під час медитації досягнув парінірвани – головної мети буддистської практики.

    Нірвана з санскриту перекладається як «згасання», «відсутність хвилювання» та означає звільнення від страждань, залежності, бажань, сансари, тобто головну мету кожної живої істоти. В буддизмі розрізняють нірвану із залишком (викорінення затьмарення свідомості) та нірвану без залишку (парінірвана). Власне парінірвани можна досягнути лише після фізичної смерті, коли людина досягає повного просвітлення.

    8 (15) лютого буддисти здійснюють медитації, відвідують храми й приносять дари. В День Нірвани заведено міркувати про можливу втрату близьких людей, власну смерть та непостійність цього світу.

    Яке сьогодні релігійне свято

    8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.

    За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

    День пропозиції руки і серця

    Щороку 8 лютого весь світ відзначає День пропозиції руки та серця. Хоча романтичне свято не є офіційним та вихідним днем, а історія його виникнення невідома, воно супроводжується звичаєм робити своїм коханим особливу пропозицію.

    Народні прикмети й традиції

    • У цей день ворожать на погоду.
    • Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
    • Хуртовина – зимі ще довго бути.
    • Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
    • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
    • Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

    8 лютого іменини

    У вівторок, 8 лютого, іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.

    До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів. В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.

    Теги: свята весна традиції
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    8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони