8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

В Україні 8 серпня святкують День військ зв'язку.

У понеділок, 8 серпня, відзначають Всесвітній день кішок, Міжнародний день альпінізму або День альпініста, Міжнародний день офтальмології. В Україні святкують День військ зв'язку.

Також цього дня у Бутані – День незалежності, Ірак – День миру.

День військ зв’язку України

Встановлено Указом Президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.

Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.

Війська зв’язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв’язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв’язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв’язку незалежної держави. За час існування Збройних Сил України з розрізнених систем зв’язку була створена єдина система, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними Силами в будь-якій обстановці.

Міжнародний день офтальмології

Своє професійне свято «Міжнародний день офтальмології» лікарі офтальмологи почали відзначати з 2004 року. Датою проведення «Міжнародного дня офтальмології» стало 8-го серпня - день народження знаменитого російського офтальмолога Святослава Федорова. Ідея проведення «Міжнародного дня офтальмології» належить президенту Медичної Палати Санкт-Петербурга Тамаз Мчедлідзе.

Ініціатива проведення «Міжнародного дня офтальмології» знайшла підтримку у США, Греції, Угорщини, Італії, Венесуели, Чехії та інших країн.

Міжнародний день альпінізму

Свято Міжнародний день альпініста святкується в першій декаді серпня. Виникло на початку 2000 років. Присвячене першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарскіми альпіністами Жаком Бальма і Мішелем-Габріелем Паккардом в 1786 році.

Сучасний альпінізм - це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі. Ціна помилки, яка може стати не поправною, вельми висока і все ж людина не звикла відступати, як не відступили у свій час Жак Бальма і Мішель-Габріель Паккард, завдяки яким 8-го серпня 1786-го року о 18:23 вперше в світі був досягнутий пік гірської вершини Монблан, висота якого досягає 4810 метрів над рівнем моря. Саме цей День, в середовищі професіоналів і любителів даного виду діяльності та спорту і заведено вважати Міжнародним днем альпінізму.

Всесвітній день кішок

Всесвітній День кішки відзначається в першій декаді серпня. Засновником виступає Міжнародний фонд захисту тварин. Всесвітній день кішок відзначається всіма любителями цієї прекрасної тварини з 2002 року.

Ці милі, по більшості пухнасті і ласкаві тварини, давно і по праву заслужили у людей повагу й любов. На сьогодні налічується близько 256 порід домашніх кішок, кожна з яких володіє своєрідним набором якостей, що дозволяють їй залучати до себе все більше і більше уваги з боку численних любителів і заводчиків цих прекрасних створінь.

Яке церковне свято

Сьогодні День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина. Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус.

Преподобний Мойсей служив у святого благовірного князя Бориса. Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.

У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка захотіла зробити його своїм чоловіком.

Святий Мойсей відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Коли полька купила бранця, вона намагалася всіляко спокусити юнака. Коли ж Мойсей не звабився, полька наказала розтягнути його на землі і бити палицями так, щоб земля налилася кров'ю. А тоді веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його.

Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря. Преподобний помер близько 1043-1051 рр. і був похований в Ближніх печерах.

Вважається, що преподобний Мойсей Угрин Печерський, якщо йому молитися, береже від плотських спокус.

Народні прикмети:

Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити – весь рік буде хорошим.

Мухи кусаються і стають настирливими – чекай дощу.

Жаби стрибають біля водойм по берегу – теж до дощу.

Що не рекомендується робити:

Позичати комусь робочі інструменти – до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк – треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.

Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.

Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.