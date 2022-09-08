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8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції
8 вересня – Міжнародний день солідарності журналістів
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще тримати себе в руках, не скаржитися і не лихословити

У четвер, 8 вересня, відзначається Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів, Міжнародний день фізіотерапії.

У православній церкві святкується Стрітення Володимирської ікони Пресвятої Богородиці, вшановуються ікони Божої Матері Володимирська, Розчулення Псково-Печерська, Володимирська-Єлецька, а також проводиться день пам'яті Блаженної Марії Дівєєвської, мучеників Адріана і Наталії.

Міжнародний день солідарності журналістів

8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції фото 1

Це інтернаціональний день солідарності журналістів, кореспондентів і репортерів, який відзначається по всій планеті щороку 8 вересня.

Свято було проголошено в 1958 році за рішенням IV конгресу Міжнародної організації журналістів (МОЖ) – найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об'єднання у світі.

Дата для проведення цього міжнародного дня була вибрана не випадково. Саме в цей день у 1943 році в Берліні був страчений фашистами заарештований гестапо у квітні 1942 року чехословацький журналіст, літературний і театральний критик, публіцист, активіст чехословацької компартії Юліус Фучик. Навіть у нацистських катівнях Юліус не залишив професію і встиг написати книгу «Репортаж з петлею на шиї», за яку був посмертно в 1950 році відзначений Міжнародною премією Миру.

Міжнародний день грамотності

8 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції фото 2
фото з відкритих джерел

Міжнародний день грамотності – один із міжнародних днів, які відзначають у системі Організації Об’єднаних Націй. Цей день щорічно святкують 8 вересня. Темою Дня 2017 року є «Грамотність у цифровому світі».

Починаючи з 1966 року ЮНЕСКО відзначає Міжнародний день грамотності, намагаючись у такий спосіб привернути увагу суспільства й мобілізувати міжнародну суспільну думку, щоб пробудити його інтерес і досягти активної підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності – однієї з головних сфер діяльності ЮНЕСКО починаючи з часів її першої Генеральної конференції в 1946 році. Традиція щорічно відзначати цей день започаткована відповідною рекомендацією Всесвітньої конференції міністрів освіти з ліквідації неграмотності, що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. Саме ця конференція рекомендувала оголосити 8 вересня, дату урочистого відкриття конференції, Міжнародним днем грамотності та святкувати його щорічно в усьому світі.

Цього дня проводять конференції та злети вчителів, найвидатніших педагогів нагороджують. Свято було запроваджене та святкують не тільки на честь тих, хто дав людству писемність, а й усіх, хто навчає дітей і молодь та поширює грамотність.

Щорічно 8 вересня під час офіційної церемонії з нагоди Міжнародного дня грамотності присуджуються Міжнародні премії ЮНЕСКО в області грамотності: Премія ЮНЕСКО імені Короля Сечжона за поширення грамотності та Премія ЮНЕСКО імені Конфуція за поширення грамотності.

Яке сьогодні релігійне свято

8 вересня – День святих Наталії та Адріана
8 вересня – День святих Наталії та Адріана
фото з відкритих джерел

У церкві 8 вересня вшановується пам’ять святої мучениці Наталії, а також її чоловіка Андріана. Обидва мученика жили приблизно на початку IV століття недалеко від узбережжя Мармурового моря. Сама Наталя народилася і виросла в християнській родині, але заміж вийшла за язичника Андріана.

Разом подружжя прожило трохи більше одного року, після чого почалися гоніння на послідовників християнської віри. Тоді прибув імператор Максиміліан, і в цей час були спіймані 23 християнина, яких піддали жорстоким тортурам. Андріан, бувши ще тоді язичником, був вражений, з якою стійкістю люди брали муки. В результаті, він і сам повірив в Христа. Тоді язичники схопили його і відправили до в’язниці. Наталія відразу ж поспішила відвідати чоловіка у в’язниці. Там же незабаром Андріана піддали різним мукам, і весь цей час поруч з ним знаходилася Наталія, яка також заслужила мученицький вінець.

Традиції та звичаї дня

На Русі цей день пов’язували з роботами на вівсяному полі. В одних місцях тільки починали косити овес, в інших прибирання вівса вже підходила до кінця. Із зерен нового врожаю варили кисіль і пекли млинці. З цього приводу існувала приказка: «Адріан толокно місив, а Наталія млинці пекла».

Значення вівса в житті наших предків переоцінити важко. З вівсяного борошна випікали млинці й оладки, готували смачний вівсяний кисіль. З борошна дрібного помелу (толокна) варили каші (перш за все для дітей і хворих людей). Його додавали в рідкі юшки, використовували як начинку для пирога. З цілого зерна варили каші, гарнір, робили солод для хмільних і лікувальних напоїв.

Що заборонено

Членам сім'ї заборонялося лаятися, сваритися та лихословити – інакше можна було образити святих мучеників Наталію і Адріана та втратити їх заступництво.

Також побутувала ще одна заборона – в жодному разі не ходити босоніж по землі, бо якщо навіть злегка поранити ногу 8 вересня, довго доведеться її лікувати, а ще в цей день підвищувався ризик наскочити на змію біля води, укус якої вважався дуже небезпечним.

Жінкам не можна працювати, в тому числі займатися рукоділлям.

Також не давайте нікому робочі інструменти – віддасте здоров'я і щастя.

Народні прикмети на 8 вересня:

  • Грім гримить – до теплої осені.
  • Якщо на небі хмари рідкі, то буде холодно і ясно.
  • Якщо листя з берези та дуба не опало, то зима буде суворою.
  • Якщо ранок холодний, то зима буде морозною і ранньою.
  • Багато горобини – скоро настануть холоди.
  • Якщо багато опеньків в лісі, то «бабиного літа» не чекай.

Іменини

8 вересня День ангела відзначають: Дмитро, Георгій, Наталя, Петро, Віктор, Адріан, Роман.

Теги: ЮНЕСКО журналіст премія традиції молодь роман свято

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