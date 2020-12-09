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    Суспільство

    9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    9 грудня &mdash; Юріїв день. Георгій Побідоносець - 9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    9 грудня — Юріїв день. Георгій Побідоносець

    В цей день не можна залишатися в боржниках

    У середу, 9 грудня, православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця. У народі свято називають Юріїв день, Юрій Зимовий або Єгорій Зимовий.

    У світі також відзначаються День боротьби з корупцією та День пам'яті жертв злочинів геноциду.

    Міжнародний день боротьби з корупцією

    За ініціативи ООН щорічно 9 грудня відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. В цей день в 2003 році в мексиканському місті Меріда на Політичній конференції високого рівня була відкрита для підписання Конвенція ООН проти корупції.

    Документ зобов’язує держави, які підписали його, оголосити карним злочином хабарі, розкрадання бюджетних коштів і відмивання корупційних доходів.

    Міжнародний день пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їх достоїнства і попередження цього злочину

    У вересні 2015 року Генеральна Асамблея ООН за ініціативою Вірменії постановила проголосити 9 грудня Міжнародним днем пам’яті жертв злочину геноциду, вшанування їх гідності та попередження цього злочину.

    День Георгія Побідоносця або Юріїв день

    У церкві 9 грудня вшановується пам’ять святого великомученика Георгія Побідоносця, якого також називають Юрієм. Народився він приблизно в III столітті на території Каппадокії.

    Святкування дня Георгія Побідоносця 9 грудня встановив київський князь Ярослав Мудрий в 11 столітті. Цю дату в православ'ї присвятили освяченню Георгіївського храму в 1051-1054 роках у Києві.

    Віруючі моляться святому Георгію про захист сімейного вогнища і здоров'я домашніх тварин.

    З давніх-давен вважалося, що саме в цей день зима остаточно вступає в свої права і починаються справжні морози.

    Традиції і звичаї дня

    У цей день було прийнято, виїжджаючи куди-небудь у справах, молитися за вдале подолання шляху. Також до Єгорія потрібно було роздати всі борги, інакше можна було прожити все життя в боржниках. 

    Ще наші предки цього дня судили про погоду за прикметами. 

    Народні прикмети

    • 9 грудня відзначається Юр’їв день. У народі цей день називався Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юр’їв день слухали воду в криницях: якщо тихо, не хвилюється вода, то зима буде теплою, а якщо чути звуки – варто чекати на сильні заметілі та морози. За днем Єгорія визначали і майбутній урожай: «Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного – буде трава».
    • Багато снігу випало до цього моменту – на Григорія (6 травня) все розтане, і нова трава виросте
    • Холодний день передвіщає, що 9 грудня буде сильний мороз, а сама зима буде суворою
    • Стійка заметіль протягом усього дня – раннє напування бджіл буде
    • Випав іній 9 грудня – буде гарний урожай
    • Північний вітер віщує морози

    Що можна робити

    • Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
    • Прислухайтеся до порад, які даватимуть вам саме в цей день. Вони допоможуть вам у майбутньому.
    • Сходіть до церкви.

    Що не можна робити

    • Не можна залишатися цього дня в боржниках. Віддайте усі позичені раніше вами кошти, аби не залишитися бідним у наступному році.
    • У цей день не вирушайте в далеку дорогу. Якщо ж поїздку відкласти вам не вдається, то замовте молебень в церкві за своє здоров’я.
    • Не сваріться з рідними.

    Іменини

    9 грудня День ангела імені відзначають: Василь, Афанасій, Юліан, Михайло, Назар, Микола, Іван, Ілля.

    Теги: церква вода ООН свята православна церква урожай традиції
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