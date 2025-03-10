Сили спецоперацій показали, як «заманили» дев'ятьох окупантів у полон

Двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій

Група 144-го центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її

Військові Сил спеціальних операцій (ССО) полонили дев'ятьох окупантів під Покровськом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку Головного управління комунікацій ЗСУ.

Так, оператори 144-го центру Сил спеціальних операцій ЗСУ звільнили від ворогів промислову будівлю та взяли в полон дев’ятьох російських військових. Протягом кількох днів оператори БПЛА давали шанс ворожим солдатам зберегти життя. Через закріплений на дроні гучномовець воїни ССО закликали противника здатися.

Після відмови, група 144-го центру зайшла в тил противника, замінувала промислову будівлю, де переховувалися росіяни, та підірвала її, йдеться у повідомленні.

«Потужний вибух переконав противника, що треба було одразу погодитись на пропозицію спецпризначенців. Ворожі військовослужбовці почали розмахувати білою ганчіркою», – зазначають військові.

Невдовзі двома групами по чотири та п'ять осіб ворожі військові попрямували в бік українських позицій. Серед них були поранені. Українські спецпризначенці надали ворогам першу домедичну допомогу та розпочали їх евакуацію.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили низку важливих стратегічних обʼєктів російського агресора. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, у ніч на 9 березня, у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

До слова, тепла погода ускладнила просування росіян на Куп'янському напрямку, зокрема у районі річки Оскіл. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Оперативно-тактичного угрупування військ «Хортиця» Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

«Вони максимально намагалися скористатися заморозками, щоб перекинути якісь сили просто по льоду. Їм це частково вдалося. Вони якісь сили по льоду перегнали, але зараз льоду вже немає, і їм доведеться повертатися до тактики перекидання за рахунок малих плавучих засобів на кшталт гумових човнів», – сказав він. Таким чином логістика ворога у районі річки Оскіл порушена.