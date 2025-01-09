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Юрій Бутусов Журналіст, громадський діяч

Лиманський фронт під загрозою. Як це вплине на хід війни?

glavcom.ua
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Українські військові на фронті
фото: Associated Press

Ворог має дві ділянки прориву, обидві з яких мають визначальний характер для долі Лиманського фронту

Повна відсутність поповнень на Лиманському фронті – загроза поразки у критичний момент, хоча черговий російський наступ на напрямку є усі можливості знов розгромити

Ситуація, яка вимагає негайних рішень Ставки, Верховного головнокомандувача В.Зеленського, міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ, склалась на Лиманському напрямку. Дві російських армії докладають великих зусиль для прориву лиманського фронту, ворог залучив великі сили.

Ворог має дві ділянки прориву, обидві з яких мають визначальний характер для долі Лиманського фронту:

  • Перша ділянка – біля села Піщане Куп'янського району, де ворогу вдалось прорватись до річки Оскіл і розсікти наші позиції на Оскільському плацдармі. Якщо ворог повністю захопить рубіж на Осколі, це дозволить ворогу наступати в обхід Куп'янська та просуватись до Ізюма.
  • Друга ділянка – село Терни. Взяття Тернів дозволить ворогу дістатись Торського, та закрити основний маршрут сполучення з нашим угрупованням у Серебрянському лісі, фактично дозволить ворогу наблизитись до Лиману та Ямполя. Тобто це означає здобуття ворогом значної оперативної переваги та змусить у перспективі до відступу увесь наш лиманський фронт.

У той час, як українське командування направляє десятки тисяч мобілізованих у знов сформовані бригади на інші напрямки, де ці бригади тільки вчаться воювати, на лиманському фронті не було взагалі ніяких поповнень понад місяць! Взагалі. Нуль.

Дивно – ми самі дестабілізуємо велику ділянку фронту, де у нас усі можливості для чергового розгрому ворога, і стабілізації фронту.

Наші досвідчені бригади, де хоча б мінімально працюють штаби, дрони, є злагодженість, підготовка, взаємодія, залишили чомусь взагалі без поповнень піхоти.

Склалась ситуація, коли у бій кинули взагалі усіх, хто здатен тримати зброю, але і вони закінчуються. Причому рубежі у нас вигідні, ворог атакує у лоб, і мені дзвонять солдати, сержанти, офіцери, питають, навіщо ми віддаємо без бою такі важливі позиції?

Але для досвідчених бригад та для захисту Харківської області зі сходу цілий місяць не можуть знайти хоча б тисячу людей. У той час на південний Донбас направлені десятки тисяч військовослужбовців у складі сімох знов сформованих бригад.

Невже лиманський фронт може бути втрачений просто через відсутність людей, у той час, коли в армії є очевидні резерви?

Невже ми втратимо можливість розгромити черговий російський наступ на цьому напрямку та завдати ворогу важкі втрати через відсутність уваги та елементарних організаційних рішень?

Невже хтось це не розуміє?

Ситуація вимагає негайних рішень, кожна година важлива для вкрай виснажених багатомісячною битвою українських військ на Лиманському фронті. Негайні поповнення потрібні, щоб завдати ворогу втрат та зберегти фронт.

Сподіваюсь, що керівництво країни негайно розгляне ситуацію та ухвалить адекватні рішення. Але кидати бійців та командирів взагалі без поповнень – це злочин.

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Джерело
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Теги: Донбас фронт ворог наступ Україна війна окупанти росія

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