Нардеп спрогнозував, коли Росія буде готова до масштабного наступу

Росія має достатньо ресурсів, щоб «повзти так, як під Покровськом»

Росія не має ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ через місяць. Як інформує «Главком», про це завив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі УНІАН.

Водночас він підтвердив, що окупанти справді готують наступ, створюють резерви, однак, зазначив, готові вони будуть не раніше середини-кінця літа, якщо «будуть у такому темпі набирати».

«Чи вона (Росія, – ред.) готова до наступу через місяць? Точно ні. А якщо говорити про весь фронт, то не існує такої армії, яка може наступати відразу на 800-1000 км. Я думаю, тут 1000 кілометрів мається на увазі ширина фронту, де вони могли б наступати. Але це нереальна історія – мати засоби, щоб можна було прорвати такий фронт», – пояснив Костенко.

Тим часом, каже він, Росія має достатньо ресурсів, щоб «повзти так, як під Покровськом», особливо зараз, якщо звільняться її резерви під Курщиною, які вона може перекинути на інші напрямки.

Нагадаємо, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.

Також Російська Федерація не прорвала український кордон в Сумській області. Ворог використовує малі штурмові групи, однак ЗСУ дають відсіч.

Крім того, на фронті зафіксовано найвищу кількість російських атак за 2025 рік.

До слова, Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки, що на Донеччині. Водночас ворог просунувся біля Мілового, П'ятихатокта Малих Щербаків. Бої тривають біля Демидівки на Білгородщині.

Також повідомлялося, що російські військові просунулися біля Кам'янки та у селищі Тополі Харківської області.