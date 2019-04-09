«Аномальні квартири»: в ЦВК повідомили про законність реєстрації великої кількості виборців в одному помешканні



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При реєстрації місця проживання не існує будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм та кількості зареєстрованих там осіб. Тому десятки виборців в одній квартирі - законно

Деякі організації озвучували закиди про неправдивість даних Держреєстру. Наприклад про сотні громадян, які прописані за однією адресою у багатьох населених пунктах України. Адже це могло стати полем для маніпуляцій під час виборів, голова ЦВК написала Тетяна Сліпачук на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Задля того щоб прояснити дане питання ЦВК звернулася із запитом до Державної міграційної служби «щодо перевірки дотримання відповідними органами реєстрації вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання».

«За результатами вибіркової перевірки (Київська, Харківська, Дніпропетровська області) було встановлено, що дійсно існують помешкання, де прописана велика кількість громадян України. Поза тим, для реєстрації у цих житлах подавалися документи відповідно до статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», - повідомили на цей запит у ДМС.

Зважаючи на той факт, що при реєстрації місця проживання не існує будь-яких обмежень щодо необхідних санітарних норм помешкання та кількості зареєстрованих там осіб, ДМС не вбачає ніяких порушень стосовно даного питання. Тож дані в Державному реєстрі є достовірними, наголошує Сліпанчук.