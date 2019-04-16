Астролог: Зеленському було б вигідно зараз програти



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«Удача Урана» стосується тільки Зеленського і не стосується інших політиків, бо вони мають свій стабільний електорат

Політична сила Зеленського виграє на наступних парламентських виборах, якщо він зараз програє, - Горбань

Голова Асоціації астрологів «Геліос» Олег Горбань стверджує, що виграш на виборах кандидата у президенти Володимира Зеленського зовсім не дає гарантії того, що його рейтинг і сподівання людей протримаються ще півроку, тому йому було б вигідно зараз програти. Про це Горбань розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Горбаня, як би це зараз дивно не звучало, але політична сила Володимира Зеленського більше виграє на наступних парламентських виборах, якщо він зараз програє.

«Давайте згадаємо минулі вибори президента США Дональда Трампа. Він також прийшов до влади під впливом планети Уран, коли ніхто цього не очікував. Подібним чином відбуватиметься все і в Україні. Тобто, як легко удача Урана приходить, так само легко вона може і піти», - зазначає астролог.

Горбань зауважує, що «удача Урана» стосується тільки Зеленського і не стосується інших політиків, бо вони мають «свій електорат, на полі якого гратимуть незалежно від результатів цих президентських виборів». «Це стосується БПП. І проросійські кандидати також потраплять до парламенту, їхній електорат вкрай стабільний», - пояснює Горбань і додає, що все ж таки зараз є велика ймовірність появи у парламенті ще однієї політичної сили, не пов’язаної з основними політичними гравцями.