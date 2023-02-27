Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн
Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн
фото з відкритих джерел

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті

Бійці полку «Азов» отримали 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори – все, що необхідно для побудови ліній зв’язку. Крім того, їм передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість передачі – понад 20 млн грн, надала допомогу компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт». 

«У нас давно склалася традиція помагати «Азову», ми допомагаємо хлопцям з 2014 року. Вони проливали свою кров у Маріуполі, тож зараз «Сталевий фронт» Ріната Ахметова всіляко намагається допомагати. Кілька місяців тому ми передали 30 пікапів на «Азов». Зараз передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, загальною сумою 20 мільйонів гривень. Ми дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати «Азов», і в рамках «Сталевого фронту», я думаю, це не остання передача», – запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район. 

«Завдяки цій передачі як мінімум рота, навіть трохи більше, буде повністю забезпечена шифрованим зв’язком. По електроенергії від акумуляторів – також приблизно рота. Добре, що є як портативні радіостанції, які використовують безпосередньо бійці, так і автомобільні радіостанції: яких зараз дуже дефіцит. Їх не вистачає дуже на фронті. Ці радіостанції відповідають усім нашим вимогам для забезпечення секретності зв’язку. А за рахунок командирських радіостанцій можна робити групові та індивідуальні виклики, щоб не чули інші. І це також забезпечує підвищену секретність, і перехоплення зв’язку тоді неможливе», – розповідає боєць «Азову» з позивним Грей. 

У Метінвест зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладання в найкоротші терміни – адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання. Особливо – комунікаційна техніка для бойових машин.

«Дуже цінним засобом комунікації є внутрішня система зв’язку та комунікації для бронетранспортера М-113, яку ми передаємо. Вона дозволятиме глушити шум гусениць та виконувати ефективно бойові завдання в координації з командним пунктом. Також передаємо, здавалось би, побутові цивільні станції EcoFlow в сумі на 11 кіловат – вони будуть підтримувати командний пункт постійним резервним живленням, і координувати бронебійну техніку та підрозділи на передовій. Власне, механіка побудови зв’язку полягає в тому, що автономні зарядні станції та ретранслятори вибудовуються на лінії фронту, що дозволяє підвищувати покриття і координувати військові операції», – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль. 

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн — в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.  Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.

Теги: бізнес військові фронт перехоплення 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пара виховує трьох дітей: синів Нікіфора та Алекса і доньку Анфісу
Тенісист Стаховський розлучився з дружиною-росіянкою через рішення піти на фронт
12 лютого, 10:26
Зеленська: Навіть день війни – вже смертельно довго
Рік, вкрадений у нашого життя. Олена Зеленська емоційно звернулася до українців
24 лютого, 12:42
Медведєв погрожує ядерною зброєю за удари по Криму
«Запалає вся Україна»: Медведєв влаштував істерику через можливі удари по Криму
4 лютого, 12:27
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
4 лютого, 13:30
Cпівачка Анастасія Шевченко розповіла про справу із п'яним майором ВСП
Парамедик проти п'яного військовослужбовця: подробиці резонансної ДТП
16 лютого, 16:26
Пройшов російський полон: помер командир полку «Азов»
Пройшов російський полон: помер командир полку «Азов»
22 лютого, 21:50
Данілов пояснив, що ЗСУ мають зброю для ударів на велику відстань
Вибухи у Маріуполі: Данілов заявив, що відстань для ЗСУ вже не перешкода
23 лютого, 20:28
Олег Синєгубов розповів, як воюють окупанти
Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога
25 лютого, 09:26
ЗСУ тримають оборону на трьох напрямках
Генштаб назвав напрямки, на яких окупанти безуспішно атакують
25 лютого, 18:42

Суспільство

«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн
«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн
Маленький хлопчик з «Азовсталі» грається з паличкою Папи Римського. Чутливе відео
Маленький хлопчик з «Азовсталі» грається з паличкою Папи Римського. Чутливе відео
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування
63,6% ветеранів хочуть мати власний бізнес – результати опитування
В Україні значно здорожчає популярний овоч
В Україні значно здорожчає популярний овоч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
14K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту