«Азов» отримав від «Сталевого фронту» акумулятори та засоби зв’язку на 20 млн

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті

Бійці полку «Азов» отримали 100 командирських радіостанцій, 100 автомобільних радіостанцій, антени, роутери та ретранслятори – все, що необхідно для побудови ліній зв’язку. Крім того, їм передали понад 100 зарядних станцій EcoFlow, та спеціальну комунікаційну апаратуру для бронетранспортерів. Загальна вартість передачі – понад 20 млн грн, надала допомогу компанія «Метінвест», в рамках мілітарної ініціативи бізнесмена Ріната Ахметова «Сталевий фронт».

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«У нас давно склалася традиція помагати «Азову», ми допомагаємо хлопцям з 2014 року. Вони проливали свою кров у Маріуполі, тож зараз «Сталевий фронт» Ріната Ахметова всіляко намагається допомагати. Кілька місяців тому ми передали 30 пікапів на «Азов». Зараз передаємо обладнання для забезпечення зв’язку та автономні генератори, загальною сумою 20 мільйонів гривень. Ми дуже хочемо, щоб хлопцям це обладнання допомогло налагоджувати зв’язок між підрозділами. Ми будемо всіляко підтримувати «Азов», і в рамках «Сталевого фронту», я думаю, це не остання передача», – запевнив керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз.

Бійці вдячні за допомогу: за їх словами, автомобільні рації наразі в дефіциті. Тож техніка відразу направиться в район виконання бойових дій, у Бахмутський район.

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«Завдяки цій передачі як мінімум рота, навіть трохи більше, буде повністю забезпечена шифрованим зв’язком. По електроенергії від акумуляторів – також приблизно рота. Добре, що є як портативні радіостанції, які використовують безпосередньо бійці, так і автомобільні радіостанції: яких зараз дуже дефіцит. Їх не вистачає дуже на фронті. Ці радіостанції відповідають усім нашим вимогам для забезпечення секретності зв’язку. А за рахунок командирських радіостанцій можна робити групові та індивідуальні виклики, щоб не чули інші. І це також забезпечує підвищену секретність, і перехоплення зв’язку тоді неможливе», – розповідає боєць «Азову» з позивним Грей.

У Метінвест зізнаються: намагаються виходити напряму на виробників техніки, щоб постачати необхідне обладання в найкоротші терміни – адже на ринку вже спостерігається дефіцит потрібного обладнання. Особливо – комунікаційна техніка для бойових машин.

«Дуже цінним засобом комунікації є внутрішня система зв’язку та комунікації для бронетранспортера М-113, яку ми передаємо. Вона дозволятиме глушити шум гусениць та виконувати ефективно бойові завдання в координації з командним пунктом. Також передаємо, здавалось би, побутові цивільні станції EcoFlow в сумі на 11 кіловат – вони будуть підтримувати командний пункт постійним резервним живленням, і координувати бронебійну техніку та підрозділи на передовій. Власне, механіка побудови зв’язку полягає в тому, що автономні зарядні станції та ретранслятори вибудовуються на лінії фронту, що дозволяє підвищувати покриття і координувати військові операції», – пояснює старший менеджер Управління злиття та поглинання Проєктного офісу Метінвест Олександр Куль.

Як відомо, з 24 лютого 2022 року компанія Метінвест спрямувала на допомогу країні понад 3,1 млрд грн, з яких більш як 1,6 млрд грн — в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова. Компанія передала оборонцям 1,2 тисячі дронів: такої кількості безпілотників армії не постачає жоден приватний бізнес. Крім того, Метінвест передав бійцям майже 1 700 тепловізорів і 321 автівку та «швидкі», а для заправлення машин надано понад 1,1 млн літрів пального.

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Нагадаємо, за рік війни підприємства SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» передали на підтримку Збройних сил України та постраждалим від війни українцям 5 млрд грн.