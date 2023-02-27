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Стартувала всеукраїнська акція «Ліхтарики для дітей України»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Стартувала всеукраїнська акція «Ліхтарики для дітей України»
фото: АрміяInform

Організаторам вдалося зібрати та передати 200 000 ліхтариків з необхідних 4,5 мільйона

На Донеччині представники Цивільно-військового співробітництва долучилися до всеукраїнської акції «Ліхтарики для дітей України». Організатором заходу є фонд UNITERS, який поставив собі за мету подарувати кожній дитині в Україні ліхтарик, повідомляє АрміяІнформ.

«Ця акція стартувала зі сходу України. Перші ліхтарики ми вже передали діткам у прифронтових населених пунктах Донеччини. Ці села та міста сильно страждають від російських обстрілів. Постійно виникають перебої з освітленням і через це діти постійно перебувають у темряві. Ми даруємо кожному маленькому українцю ліхтарик, який завжди буде з ним як символ світла від світу. Також передаємо малечі різні смаколики», — розповів начальник мобільної групи Цивільно-військового співробітництва капітан І рангу Сергій.

Варто додати, що наразі організаторам вдалося зібрати та передати 200 000 ліхтариків з необхідних 4,5 мільйона. До збору ліхтариків для українських дітей долучилися громади в США, Німеччині, Франції, Чехії, Данії, Нідерландах та Іспанії.

 

Теги: акція діти Донеччина

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