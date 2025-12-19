Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 20 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця

20 грудня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця. Це свято присвячене одному з перших отців Церкви, чия вірна служба та героїчна смерть за Христа стали свідченням істини для всього християнського світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 грудня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця

Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва фото 1

20 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохійського. За переказами, свою назву він отримав тому, що в дитинстві сам Спаситель тримав його на руках, а також тому, що він невідступно «носив Бога у своєму серці». Ігнатій був учнем апостола Івана Богослова і впродовж багатьох років очолював Антіохійську церкву, зміцнюючи вірян у часи переслідувань.

Під час правління імператора Траяна святого заарештували за проповідь християнства. Його відправили під вартою до Риму, де він мав бути страчений на арені Колізею. Навіть перебуваючи в кайданах, Ігнатій продовжував свою місію, написавши сім потужних послань до різних церков, які досі вважаються перлинами ранньохристиянської літератури. У 107 році він прийняв мученицьку смерть – був розтерзаний левами, зустрівши свою долю з радістю заради Христа.

Молитви дня

О, святий священномучениче Ігнатіє! Моли Милостивого Бога за нас, щоб Він зміцнив нашу віру та дарував нам потужну силу духу протистояти спокусам світу цього. Навчи нас так само щиро любити Господа і носити Його у серці своєму повсякчас. Нехай за твоїм заступництвом ми отримаємо прощення гріхів та благодать для життя праведного.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети Гнатового дня допомагають визначити майбутнє:

  • Якщо на деревах з'явився потужний іній – літо буде сонячним і багатим на врожай.
  • Зоряне небо цього вечора віщує добрий врожай наступного року.
  • Почути гучне каркання ворон – до затяжної завірюхи та сильних морозів.
  • Яка погода на Гната, таким буде і весь наступний серпень.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
День святого Миколая 2025: історія свята, традиції, прикмети та заборони
6 грудня, 03:03
12 грудня відзначають День Сухопутних військ
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 07:00
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
22 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 листопада 2025: традиції та молитва
24 листопада, 22:00
Синагога була зведена близько 180 років тому
У Чернівцях чоловік підпалив одну з найважливіших синагог у світі (фото)
27 листопада, 22:05
Глава держави подякував воїнам за захист України
День ракетних військ і артилерії. Зеленський відзначив військових нагородами
4 грудня, 13:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
СЗЧ як спосіб перевестися в інший підрозділ – омбудсменка викрила «хитрощі» деяких командирів
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Різдвяна хода з зірками пройде в 15 громадах: визначено переможців конкурсу «Знай Свою Україну», – Гнат Коробко
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua