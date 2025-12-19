Яке релігійне свято відзначається 20 грудня 2025: традиції та молитва

Свята 20 грудня в церковному календарі – День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця

20 грудня православна церква вшановує пам'ять святого священномученика Ігнатія Богоносця. Це свято присвячене одному з перших отців Церкви, чия вірна служба та героїчна смерть за Христа стали свідченням істини для всього християнського світу.

розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 грудня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця

20 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Ігнатія Богоносця, єпископа Антіохійського. За переказами, свою назву він отримав тому, що в дитинстві сам Спаситель тримав його на руках, а також тому, що він невідступно «носив Бога у своєму серці». Ігнатій був учнем апостола Івана Богослова і впродовж багатьох років очолював Антіохійську церкву, зміцнюючи вірян у часи переслідувань.

Під час правління імператора Траяна святого заарештували за проповідь християнства. Його відправили під вартою до Риму, де він мав бути страчений на арені Колізею. Навіть перебуваючи в кайданах, Ігнатій продовжував свою місію, написавши сім потужних послань до різних церков, які досі вважаються перлинами ранньохристиянської літератури. У 107 році він прийняв мученицьку смерть – був розтерзаний левами, зустрівши свою долю з радістю заради Христа.

Молитви дня

О, святий священномучениче Ігнатіє! Моли Милостивого Бога за нас, щоб Він зміцнив нашу віру та дарував нам потужну силу духу протистояти спокусам світу цього. Навчи нас так само щиро любити Господа і носити Його у серці своєму повсякчас. Нехай за твоїм заступництвом ми отримаємо прощення гріхів та благодать для життя праведного. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети Гнатового дня допомагають визначити майбутнє: