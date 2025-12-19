Міноборони підготувало виключення деяких хвороб з переліку тих, які визначають придатність до служби в армії

Військова омбудсменка Ольга Решетилова: «Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби зараз значно знижені»

Міноборони України підготувало зміни, які виключають деякі хвороби з переліку, що визначає придатність до служби в армії. Військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» зазначає, що нинішні вимоги щодо стану здоров’я значно знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов’язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання армії.

Решетилова пояснила, що нинішня система ВЛК здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я, і якщо явних ознак захворювання немає, людину визнають придатною до служби.

Омбудсменка зазначила, що під час війни до війська потрапляють не всі здорові люди, а фізичне навантаження і стресові ситуації часто погіршують стан здоров’я військових. Вона також наголосила на проблемі «букету хвороб». Навіть якщо окремі хвороби, як діабет, радикуліт чи підвищений тиск, формально дозволяють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому оцінку придатності потрібно робити з урахуванням усіх хвороб разом, а не по кожній окремо.

«Наскільки я знаю, зміни до наказу №402 підготовлені. Але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент охорони здоров'я Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність», – додала Решетилова.

Нагадаємо, що військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вручення повісток військовозобов’язаним не повинно здійснюватися територіальними центрами комплектування. За її словами, цю функцію мають виконувати органи місцевого самоврядування і поліцейські, щоб дотримуватися законних процедур і гарантувати права громадян.

Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Ольги Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.