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Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова Харківської ОВА повідомив про зміну тактики ворога
Олег Синєгубов розповів, як воюють окупанти
фото: з відкритих джерел

Синєгубов: «Ми спостерігаємо відновлення авіаударів»

Російські окупанти женуть своїх солдат «на забій», щоб виявити позиції ЗСУ, і лише потім відправляють за ними техніку. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«Вони б‘ються головою в одну стіну: по декілька разів атакувати одні й ті самі позиції, іти одним і тим самим фронтом. Фактично це така ж тактика, що застосовується у Бахмуті: спочатку пропускають вперед броньовану техніку, після упирання в наші позиції починає працювати артилерія, а далі йде наступна хвиля броньованої техніки», – заявив він.

Проте Синєгубов додав, що цю тактику ворог застосовував минулого року, а зараз все-таки застосовує трохи іншу, тому що у них зменшилась кількість броньованої техніки та танків зокрема. Танки, які йшли першими, – фактично смертники, яких пускали на забій, щоб просто виявити позиції українських військових. 

«Наразі відбувається те саме, однак вже із використанням живої сили противника. На території Харківської області були присутні всі сили – штатні підрозділи Збройних сил РФ, «Вагнер» та інші військові формування. Сьогодні тактика така: ворог висувається невеликими силами по 10, 15, 25 людей. Звісно, є індивідуальні бої, коли вони намагаються відбити позиції, а не лише виявити їх – там вже йдуть танки та інша броньована техніка», – додав Синєгубов.

Крім того, ворог знову посилює авіацію, спостерігється відновлення авіаударів. Росіяни не полишили своїх ідей щодо окупації Харкова, але для них наразі головне – відбити втрачені позиції на Куп’янському напрямку. Синєгубов додав, що для них це важливо через Куп‘янськ-Вузловий із залізничними коліями, по яких можна оперативніше доставляти військову техніку та озброєння на Донбас та на Луганщину. 

Нагадаємо, що Олег Синєгубов також пояснив, як росіяни готують новий наступ. Вони повторюють сирійський сценарій: знищують медичну інфраструктуру, б’ють ракетами С-300 по освітніх, спортивних закладах.

Читайте також: Олег Синєгубов: Харківська область буде під ударом. Але ворог б'ється головою об стіну
Теги: окупанти військові Харківщина озброєння Олег Синєгубов танки ворог наступ росіяни

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