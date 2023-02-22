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Пройшов російський полон: помер командир полку «Азов»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пройшов російський полон: помер командир полку «Азов»
фото: Данило Мудрак/Instagram

У захисника не витримало серце

Командир 1-го батальйону полку «Азов» і захисник «Азовсталі» Олег Мудрак, який  відбув півроку російського полону, помер. Про загибель захисника повідомив в Instagram його племінник Данило.

«Мудрак Олег Васильович – майор, герой, стальний чоловік, мій дядько, мій брат, моя опора, моя гордість, мій маяк і приклад характеру! Я впевнений, що у свою дорогу він вирушив не боячись, у супроводі неймовірно красивих Валькірій і того ж дня потрапив в ту залу, де побачив своїх друзів, які чекали його з усіма почестями! До зустрічі, рідний! Сухар – на щиті!» – написав Данило.

Про обставини смерті Мудрака його племінник не повідомляє. Водночас дружина командира «Азову» «Редіса» Катерина Прокопенко поширила в сторіз Instagram повідомлення, що у бійця не витримало серце.

Раніше «Главком» писав, що користувачі соцмереж обговорюють фото, на якому показані разючі зміни у зовнішньому вигляді командира першого батальйону полку «Азов» Олега Мудрака після 100 днів, проведених у російському полоні.

Пройшов російський полон: помер командир полку «Азов» фото 1

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти організували теракт у колонії в тимчасово окупованому місті Оленівка Донецької області. Там утримувалися полонені українські військові полку «Азов». 

Теги: теракт Азов полон смерть військові чоловік дружина Оленівка

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