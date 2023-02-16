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Парамедик проти п'яного військовослужбовця: подробиці резонансної ДТП

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Парамедик проти п'яного військовослужбовця: подробиці резонансної ДТП
Cпівачка Анастасія Шевченко розповіла про справу із п'яним майором ВСП
фото:www.facebook.com/hardbride

П’яний майор Військової служби правопорядку ЗСУ протаранив автомобіль швидкої допомоги, яка їхала на фронт

Парамедикиня та співачка Анастасія Шевченко (Стасік), відома своїм хітом «Колискова для ворога», розповіла про продовження інциденту із майором Військової служби правопорядку ЗСУ, який у стані алкогольного спяніння в'їхав на повній швидкості у швидку допомогу.

Подія сталася в Миколаєві наприкінці листопада. «Мій водій стояв на узбіччі на аварійці і чекав, поки відчиняться автоматичні ворота. Майор ВСП Костенко Костянтин Геннадійович в стані алкогольного сп’яніння на великій швидкості влетів в швидку ззаду», – описала обставини інциденту Анастасія Шевченко. Додавши, що куплена за пожертви українців швидка допомога якраз їхала на фронт, і була повністю розтрощена у цьому ДТП.

Удар був такої сили, що машина швидкої допомоги відлетіла вперед, розвернулася на 180 градусів і впала набік, а авто майора відлетіло ще метрів на 10. Його колеги, що приїхали на місце інциденту, намагались приховати обставини, і сховати особисті речі водія.

 

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На своїй сторінці у Facеbook Шевченко розповіла про нові подробиці справи. Вона подала на Костенко до суду, який було призначено на 26 січня. Мало розглядатися питання про притягнення майора Костенка до адміністративної відповідальності за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та по ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Втім, за її словами, майор Костенко до суду не прийшов «через службову зайнятість». Але, натомість, з`ясувались цікаві обставини.

Адвокати парамедикині виявили, що номери на авто, на на якому майор Костенко розбив швидку, належать якійсь вантажівці VOLVO, а сама машина не зареєстрована за жодною фізичною чи юридичною особою, того ж у Костенка не було при собі прав. 

«Протягом всього цього часу майор Костенко так і не вийшов зі мною на зв’язок. Все вказує на те, що він не збирається відшкодовувати вартість швидкої, яку ви придбали для фронту. Я не розумію, на що він розраховує. На те, що керівництво Військова служба правопорядку у Збройних Силах України його прикриє», – констатує медик-доброволиця.

Нагадаємо, за 2022 рік в Україні трапилось понад 18 тис. ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та приблизно 23 тис. людей отримали травми. З’явилися нові обставини, що зумовлювали тяжкі ДТП на дорогах – наявність штучних перешкод та відсутність дорожніх знаків. 

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Теги: водій парамедики автомобіль Facebook співачка Volvo фронт медик

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