Вимоги щодо стану здоров'я придатного до військової служби значно знижені – військова омбудсменка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Омбудсменка пояснила, чому навіть люди з хворобами можуть потрапити до війська
фото з відкритих джерел

Решетилова визнає, що зі здоров’ям української армії є чималі проблеми

Військова омбудсменка Ольга Решетилова наголосила, що вимоги до стану здоров’я військовозобов’язаних значно знижені через дефіцит особового складу. Сьогодні до війська можуть потрапляти люди з проблемами зі здоров’ям, а ВЛК здійснює лише поверхневий огляд, тож відповідальність за своєчасне оновлення медичних даних лежить на самих військовозобов’язаних. Про це омбудсменка розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Решетилова уточнила, що військово-лікарська комісія (ВЛК) не є глибинною діагностикою. Вона здійснює лише поверхневий огляд стану здоров’я на момент проходження комісії. Якщо немає явних ознак захворювання, військовозобов’язаного визнають придатним до служби.

«Якщо військовозобов'язаний має проблеми зі здоров'ям, про які він знає, його завдання полягає в тому, щоб ці проблеми були зафіксовані в облікових даних. ВЛК здійснює поверхневий огляд стану здоров'я на даний момент. Якщо немає явних ознак захворювання, військовослужбовця визнають придатним до служби. Тому ті військовозобов'язані, які скаржаться на ВЛК, насамперед повинні скаржитися самі на себе. Чому у них не оновлені облікові дані щодо стану їхнього здоров'я?», – додала омбудсменка.

За словами омбудсменки, ті, хто має проблеми зі здоров’ям, несумісні зі службою, повинні заздалегідь подбати про їхнє відображення у військовому квитку та Єдиному державному реєстрі призовників. Це можна зробити через територіальні центри комплектування або онлайн, завантаживши відповідний лікарський висновок. Після внесення змін інформація відображається у військовому квитку та у застосунку «Резерв+».

Омбудсменка зазначила, що нинішня редакція наказу №402 значно знизила вимоги до стану здоров’я придатного до служби, що викликано дефіцитом особового складу та необхідністю залучення якомога більшої кількості людей. Внаслідок цього до війська потрапляють люди з різним станом здоров’я, а фізичне навантаження та стреси під час служби часто погіршують їхній стан.

«Тому – так, на сьогоднішній день до війська потрапляють далеко не всі здорові люди. І ясно, що фізичне навантаження, стресові ситуації дуже часто погіршують стан їхнього здоров'я», – додала Решетилова.

Військова омбудсменка Ольга Решетилова висловилася щодо питання причин СЗЧ (самовільного залишення частини). Вона пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ. За словами Решетилової, про причини СЗЧ частіше говорять, але не працюють над ними. Серед головних причин СЗЧ вона називає низьку вмотивованість новобранців, а також загрозу життю.

Також Решетилова вважає, що урядовий дозвіл на виїзд 18–22-річних чоловіків за кордон не був помилкою: він допоміг зняти соціальну напругу, а з молоддю, яка виїхала, слід працювати, щоб забезпечити її повернення до України.

