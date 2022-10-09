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«Бабине літо» та дощі: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Бабине літо» та дощі: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня
У неділю, 9 жовтня, в Україні буде тепло
фото з відкритих джерел

На заході та півночі у неділю невеликий дощ

Сьогодні в західних, вдень і в північних та Вінницькій областях прогнозують місцями невеликий дощ. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода в Україні в неділю 9 жовтня залишатиметься теплою – вируватиме «бабине літо».

Так, середня температура повітря в Україні становитиме +18...+21 градус. Прохолодніше буде хіба на Півночі та подекуди – в Центрі. Наприклад, у Черкасах, Чернігові та Сумах – +15...+19.

На решті території – без опадів.

У Київській області вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вночі буде 5-8°, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 15-18°.

Теги: повітря прогноз погоди Укргідрометцентр

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