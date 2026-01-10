Головна Країна Суспільство
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
фото: ba.org.ua

Партія «Батьківщина» та загальнонаціональний рух #SaveФОП підписали меморандум про співпрацю

Партія «Батьківщина» спільно з активістами #SaveФОП підготували петицію до президента щодо мораторію на ухвалення законодавства, яке збільшує податкове навантаження для малих підприємців. Вона розміщена на сайті pdv-fop.net, де її можуть підписати всі охочі. Опублікувати петицію на сайті президента не вдалося: автори стверджують, що її двічі блокували та видаляли, тому було вирішено розмістити її на сторонньому онлайн-ресурсі.

Крім того, в рамках партнерства Юлія Тимошенко разом із #SaveФОП будуть просувати законопроєкт «Батьківщини» №14295 щодо введення мораторію на підвищення податків для ФОПів і заборону введення нових.

«Запровадження ПДВ для ФОПів – це вбивство середнього класу та загроза економічній стабільності в Україні. Нам треба об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це безглузде і небезпечне рішення», – заявила Юлія Тимошенко після підписання меморандуму.

За словами лідерки «Батьківщини», захист ФОПів – справа принципу, адже саме її команда запровадила і розвивала  спрощену систему оподаткування для малого бізнесу.

Коментуючи майбутню співпрацю, очільник #SaveФОП Сергій Доротич додав, що має намір співпрацювати з «Батьківщиною» і за іншими напрямами, зокрема з питань розвитку підприємництва, дерегуляції господарської діяльності, податкової та регуляторної політики.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко розкритикувала ідею влади запровадити ПДВ для ФОПів. За її прогнозами, внаслідок цієї «новації» третина малого бізнесу в Україні не витримає і закриється.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Меморандум

Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
Запровадження ПДВ для малого бізнесу. Тимошенко оголосила про партнерство з рухом #SaveФОП
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Ярослава Троца
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 січня 2026: традиції та молитва
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Тернополі розпочато службове розслідування після конфлікту працівника ТЦК із цивільним
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)
У Львові народилася донька першого пілота F-16, полеглого Героя України (фото)

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
