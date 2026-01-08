Головна Світ Політика
Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото: Associated Press

США припиняють участь у 31 структурі ООН і 35 організаціях поза ООН

 Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження, яким доручає федеральним установам США залишити 66 міжнародних організацій. Про це повідомив Білий дім. 
 
Згідно з даними сайту, рішення аргументується тим, що участь в цих організаціях більше не відповідає інтересам Америки. 
 
«Сьогодні президент Дональд Трамп підписав Президентський меморандум, який наказує вивести Сполучені Штати із 66 міжнародних організацій, які більше не служать інтересам Америки», – йдеться в повідомленні.
 
Відповідно до припису американського лідера, всі федеральні відомства США повинні припинити участь у роботі та фінансуванні 31 структури ООН та 35 структур поза ООН.
 
У документі зазначено, що це крок до припинення фінансування організацій, які, за словами адміністрації президента, надають перевагу глобалістським ідеям над національними інтересами США, підривають їхню незалежність та неефективно витрачають гроші платників податків.

У тексті меморандуму стверджується, що багато з цих структур просувають радикальні кліматичні програми та інші ідеологічні ініціативи, не забезпечуючи реальних результатів. 
 
Рішення спрямоване на заощадження коштів американських громадян та перенаправлення ресурсів на внутрішні пріоритети політики «Америка понад усе». 
 
До списку організацій, із яких США мають вийти, входять Альянс цивілізацій ООН, Фонд демократії ООН, Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, Фонд ООН у сфері народонаселення та Науково-технічний центр в Україні. 

Нагадаємо, 18 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік. Документ передбачає рекордні видатки на рівні $901 млрд. Важливою частиною бюджету є виділення $800 млн на підтримку України.

Білий дім оголосив про вихід США з понад 60 організацій
