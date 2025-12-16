Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності

Юлія Тимошенко: Заради порятунку країни потрібні Уряд і коаліція національної єдності

Заради порятунку України, заради професійного переговорного процесу потрібні Уряд і коаліція національної єдності. Країну потрібно виводити з тієї кризи, у яку її завели непрофесіоналізм влади. На цьому наголосила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час свого виступу з трибуни парламенту.

Вона також додала, що її команда продовжує збирати підписи за відставку чинного уряду, аби переформатувати коаліцію й уряд, а головне – стратегію управління країною.

«Через непрофесіоналізм влади країна опинилася у повному хаосі. В країні хаос фінансовий, організаційний, повна втрата професійного управління», – зазначила лідерка «Батьківщини».

Її обурило й те, що у мирних переговорах від України беруть участь люди, які мають корупційні підозри, а отже, не можуть бути незалежними та гідно відстоювати інтереси українців.

«Таке враження, що країною управляють вороги», – підсумувала Юлія Тимошенко, коментуючи ситуацію на фронті та ухвалений «слугами народу» корупційний бюджет.