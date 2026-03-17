Глобальний договір ООН зняв серіал про підтримку ветеранів: досвід «Метінвесту»

glavcom.ua
фото: metinvestholding.com

Глобальний договір ООН в Україні створив документальний серіал «МИ». Він розповідає історії десяти українських компаній, які діляться досвідом у сфері бізнесу та прав людини. Проєкт реалізується в межах ініціативи Business & Human Rights Initiative: для сталого та відповідального майбутнього за підтримки уряду Японії та Програми розвитку ООН в Україні.

Досвід Групи «Метінвест» із реінтеграції ветеранів також став частиною серіалу. За словами директорки зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом «Метінвесту» Тетяни Петрук, наприкінці 2022 року «Метінвест» почав формувати комплексну систему підтримки демобілізованих працівників. Йдеться не лише про окремі програми, а про повноцінну екосистему реінтеграції ветеранів.

«Ми будуємо не просто проєкт, а цілу екосистему реінтеграції ветеранів. Для нас повернення військових це не лише соціальна відповідальність бізнесу, а частина ДНК «Метінвесту». Водночас це і можливості для людей: сьогодні на підприємствах компанії відкрито близько 4 тисяч вакансій», – каже Петрук.

За понад десять років війни близько 11 тисяч співробітників компанії стали до лав Сил оборони України. Близько тисячі ветеранів уже повернулися до роботи на підприємства «Метінвесту», тоді як понад 8 тисяч працівників продовжують службу у ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділах.

У компанії зазначають, що система реінтеграції ветеранів формувалася поступово, від перших спроб до комплексного підходу. Сьогодні вона охоплює п’ять ключових напрямів: психологічну та фізичну реабілітацію, соціальну підтримку, професійну адаптацію та перенавчання, підготовку колективів до повернення демобілізованих колег, а також допомогу мобілізованим працівникам і членам їхніх родин.

«Не ветерани мають інтегруватися в суспільство – суспільство має адаптуватися до нової реальності», – впевнена Петрук.

У серії документального проєкту також представлений досвід роботи з ветеранами міжнародної компанії МХП. За даними авторів проєкту, станом на 2025 рік в Україні вже налічується понад 1,5 млн ветеранів, а після завершення війни їхня кількість може зрости до 5 млн.

Нагадаємо, що «Метінвест» Ріната Ахметова здобув одразу дві відзнаки престижної міжнародної премії International Brilliance Awards у Лондоні. Найвищу нагороду – Brilliance Award у номінації «Корпоративний добробут» – компанія отримала за екосистему реінтеграції ветеранів війни в Україні.

Також компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

