Парламент ухвалив законопроєкт «Батьківщини» про правовий статус захисників-іноземців

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Закон покращує правовий статус бійців, які приїхали зі всього світу боронити Україну

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №14052, який ініціювала «Батьківщина» спільно з МФО з захисту прав ветеранів, яке очолює Юлія Тимошенко.

Закон покращує правовий статус бійців, які приїхали зі всього світу  боронити Україну пліч-о-пліч з ЗСУ. «За» проголосував 291 народний депутат.

Відтепер захисники-іноземці зможуть отримувати гідне лікування, реабілітацію й протезування.

«Цей законопроєкт захищає права тих військових, які воюють за Україну, але є громадянами інших держав, або людьми без громадянства. Це ті, хто з усього світу приїхали воювати за Україну, за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше право жити в суверенній державі. Але, на жаль, сьогодні ці люди не мають тих самих прав, що й військовослужбовці з громадянством України. І тому цим законом права легіонерів прирівнюються до прав військовослужбовців щодо лікування, реабілітації, протезування і багатьох інших елементів», – розповіла Юлія Тимошенко.

До слова, Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності.

