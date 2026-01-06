Головна Гроші Економіка
«Безглузде і небезпечне рішення». Тимошенко б'є на сполох через плани запровадити 20% ПДВ для малого бізнесу

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Юлія Тимошенко
фото: ba.org.ua

Тимошенко: Захистити малих підприємців – справа принципу

Лідерка «Батьківщини» висловила готовність співпрацювати з #SaveФОП, аби захистити малих підприємців від намірів влади запровадити 20% ПДВ. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Наша команда рішуче засуджує наміри влади запровадити 20% ПДВ для малих підприємців. Це відверта непрофесійність, цинізм і дурість. Допустити таке ми, як команда, яка колись запровадила спрощену систему оподаткування для малого бізнесу, – категорично не можемо», – написала Юлія Тимошенко.

За її словами, необхідно об’єднатися, щоб дотиснути владу й зупинити це «безглузде і небезпечне рішення».

Лідерка «Батьківщини» також нагадала, що її команда вже подала до Верховної Ради законопроєкт, який запроваджує мораторій на підвищення податків для ФОПів і забороняє вводити нові побори.

«Малі бізнеси – це основа держави, це запорука нашого розвитку та гарантія стабільності економіки. Зневажати тих, хто тримає економіку країни, – недопустимо. Захистити малих підприємців – справа принципу», – переконана Юлія Тимошенко.

До слова, Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності.

