Тимошенко показала, як молилася за Україну (фото)

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко 13 грудня відвідала V Всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політикині у Facebook.

«Жінки молилися за Україну, за перемогу, за мир, за наше спільне майбутнє у сильній і незалежній державі. Існує така ілюзія, що Богові не до нас, що у нього різні великі справи, а не наші – дрібні й грішні. Це не так. Бог чує все, він усе бачить. Бог завжди на стороні світла, добра і любові. Бог – на нашому боці, і з нами Бог», – переконана Тимошенко.

Юлія Тимошенко на Всеукраїнському жіночому молитовному сніданку фото: Юлія Тимошенко/Facebook

На її думку, треба говорити з богом, розповідати йому про надії і сподівання, про біду й негаразди, щоб він почув і допоміг.

«Молитва, щира молитва від серця й від душі, дає не тільки віру, вона дає Силу, яка так необхідна Україні. Бережи, Господи, Україну та її захисників. Підведи кожного, хто спіткнеться. Поверни кожного, хто загубиться. Розрадь кожного зраненого серцем. Боже, нехай буде в Україні щасливе завтра і нехай настануть мирні світанки. Амінь», – написала Тимошенко.

Нагадаємо, нещодавно лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко відзначила свій день народження у колі впливових гостей. Політикиня обрала для вечора образ у національному стилі: довга чорна сукня та біла сорочка. Замість традиційних квітів та подарунків гості робили пожертви на театр ветеранів. Пригощала гостей очільниця «Батьківщини» українським вином. На свято до парламентарки прийшла значна кількість поважних людей.

Як відомо, 27 листопада 2025 року лідерка найстарішої української парламентської партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відзначила ювілей. Політикині виповнилося 65 років.