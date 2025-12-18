Головна Країна Політика
search button user button menu button

Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб

«Ніякий президент, ніякий парламент, ніякі переговорні групи не мають права взяти на себе відповідальність зафіксувати якісь умови миру»

Умови миру мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі, який необхідно провести, попередньо домовившись про припинення вогню, разом із виборами президента. А результати волевиявлення щодо мирних угод затверджуватиме вже нова професійна влада. Таку думку в ефірі Українського радіо висловила Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

«Ми – команда справедливого миру. І сьогодні якраз унікальний момент домовитися про справедливий мир», – вважає лідерка партії.

За її словами, передусім необхідно повністю змінити переговорну групу, яка представляє Україну, на компетентну і незалежну. Саме таким дипломатам-професіоналам під силу домовитися про припинення вогню та вигідні для України умови миру.

«Ніякий президент, ніякий парламент, ніякі переговорні групи не мають права взяти на себе відповідальність зафіксувати якісь умови миру. Тільки і винятково чесний референдум, який має бути обов’язково проведений стосовно проєкту мирних домовленостей. Тільки українське суспільство, яке проливає кров, яке віддає своїх синів і доньок на фронт, яке повністю тримає тил, яке тримається саме, має право визначатися, прийнятні для українського суспільства умови миру чи ні», – наголосила Юлія Тимошенко.

Лідерка «Батьківщини» пояснила, що такий референдум може проводитись одночасно з виборами, але тільки за умови припинення вогню, гарантій безпеки та заміни воєнного стану на надзвичайний, щоб відповідно до Конституції та закону такі вибори можна було провести.

«Будь-який мирний договір треба проводити через референдум. Якщо його провести одночасно з виборами, це не послабить нашу позицію, це не вплине на результат переговорів. Адже виходить, що незалежно від того, як українці проголосують на референдумі, доводити цю справу, можливо, доведеться новій владі. І нова влада це зробить в мільйон разів ефективніше, професійніше і краще», – переконана Юлія Тимошенко.

Вона також додала, що вкрай важливо покінчити з аматорством у владі: «Треба повертати професійних дипломатів, управлінців, керівників, які  займають державницьку позицію!»

До слова, Тимошенко збирає підписи за відставку уряду і вимагає створення коаліція національної єдності.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина вибори референдум

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибори під час війни. Що це означає?
Вибори під час війни. Що це означає?
10 грудня, 09:14
Зустріч президента з журналістами
Мирна угода, доля Донбасу, ЗАЕС, вибори... Тепер на Україну тиснуть не лише США
11 грудня, 20:28
Перемогу здобув Чіпріан Чуку, кандидат від ліберальної партії
Бухарест обрав нового мера: ним став ліберал Чіпріан Чуку
8 грудня, 01:51
Трамп: Українцям давно потрібні вибори
Трамп заявив, що в Україні треба провести президентські вибори
9 грудня, 13:59
Зеленський очікує пропозицій від партнерів, депутатів і готовий йти на вибори
Президентські вибори будуть? Зеленський зробив чітку заяву
9 грудня, 21:56
Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
16 грудня, 04:40
Представники Черкащини у Раді. Хто заряджає, а хто розряджає країну?
Черкащино, кого ти обрала? Чим відзначилися нардепи Шевченкового краю за шість років спецпроєкт
Сьогодні, 14:10
Трамп терміново знижує мита на імпортні сільгосптовари
Трамп знижує тарифи на каву, яловичину та фрукти через настрої американців
19 листопада, 19:30
Мільярдер вважає, що Джей Ді Венс проведе на посаді президента два терміни
Ілон Маск назвав наступного президента США
3 грудня, 20:22

Політика

Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Президент України прибув до Польщі
Президент України прибув до Польщі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Українська делегація прямує до США для перемовин з американцями – Зеленський
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ
Як примусити Путіна до миру? Зеленський розповів про єдиний сигнал, який має надіслати світ

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua