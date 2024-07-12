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У Непалі пасажирів двох автобусів змило в річку, доля 60 людей невідома (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Непалі пасажирів двох автобусів змило в річку, доля 60 людей невідома (фото)
Рятувальники шукають вцілілих людей після того, як два автобуси знесло зсувом ґрунту у річку
фото: Nepal Armed Police Force, AP

Аварія сталася вранці 12 липня – автобуси знесло в річку біля Сімалталу, приблизно за 120 км на захід від столиці Непалу Катманду

У Непалі два автобуси знесло в річку через зсув ґрунту, понад 60 людей вважаються зниклими безвісти. Про це пишуть BBC та Associated Press.

Аварія сталася вранці 12 липня – автобуси знесло в річку біля Сімалталу, приблизно за 120 км на захід від столиці Непалу Катманду. Вижили принаймні троє людей. Вони самі припливли до суші. Рятувальники поки ніде не виявили решток автобусів.

Рятвальники на березі річки
Рятвальники на березі річки
фото: ВВС

Нандан Дас, один із пасажирів, який вижив, розповів Непальській службі BBC, що автобус перебував у дорозі близько півтори години, аж раптом почав скочуватися в річку.

Інший очевидець Джогішвар Рая описав, що автобус «4-5 разів перекинувся, перш ніж упасти в річку. Із Раєю в автобусі їхали син, невістка, онук і внучка. Їх шукають.

Прем'єр-міністр Непалу Пушпа Камал Дахал закликав усі урядові установи долучитися до пошуково-рятувальної операції. Міністр внутрішніх справ країни Рабі Ламічхане повідомив, що 51 пасажир пропав безвісти, а до пошукової операції залучено понад 500 рятувальників. За його словами, в інших районах країни за останню добу внаслідок зсувів ґрунту загинули 17 людей, ще троє отримали поранення.

На березі річки триває рятувально-пошукова операція
На березі річки триває рятувально-пошукова операція
фото: ВВС

Зсув стався через сильні дощі в регіоні. У Непалі та загалом у Південній Азії зараз сезон мусонів, й останніми тижнями пройшли сильні опади, що спровокувало повені та зсуви. Постраждали мільйони людей.

Річки Непалу стрімкі через гірський рельєф. Сильні мусонні зливи за останні кілька днів призвели до наростання рік, а вода в них стала каламутного забарвлення, через що побачити сліди автобусів чи людей стало ще важче.

Нагадаємо, щонайменше п'ятеро людей загинули та близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення товарного та пасажирського поїздів у штаті Західна Бенгалія в Індії. Про це пише видання  The Hindu. Трагедія сталася біля станції Нью-Джалпайгурі 17 червня близько 08:45 за місцевим часом (6:15 за київським часом).

Також повідомлялося, кількість загиблих внаслідок обвалення ділянки автотраси в провінції Гуандун у Китаї збільшилася до 36. Про це пише Xinhua. За даними журналістів, під завалами виявлено 23 автомобілі, на місці інциденту продовжуються роботи з усунення наслідків трагедії.

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Теги: рятувальники автобус поранення Непал річка

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