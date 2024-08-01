Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Найбільша активність ворога зберігається на двох напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Найбільша активність ворога зберігається на двох напрямках – Генштаб
Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення
фото: Генштаб

На фронті відбулося 76 бойових зіткнень за добу

Російські загарбники активно діють на Покровському і Торецькому напрямках. Від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. 

«Від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти і далі активно діють на Покровському і Торецькому напрямках», – йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку 

Відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку 

Ворог протягом дня безуспішно намагався просунутися до наших позицій в районі Андріївки. Три атаки противника ще тривають неподалік Стельмахівки і Піщаного. Загалом на напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень. У райони Новоосинового і Петропавлівки окупанти скинули по авіабомбі.

Агресор збільшив кількість атак до трьох на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку 

Ворог двічі невдало намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Неподалік Спірного, Іванодар’ївки та Верхньокам’янського боєзіткнення ще тривають у п’яти локаціях. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку 

Наші захисники продовжують відбивати атаку окупантів біля Часового Яру. В районах Кліщіївки, Іванівського та Андріївки ворог зазнав втрат та відійшов.

На Торецькому напрямку 

Відбулося 12 штурмів у районах Північного та Нью Йорка, де противник і зараз атакує. Також, окупанти отримали відсіч біля Залізного і Торецька. Останній і Диліївку вісім разів бомбардували КАБами. Окрім того, по Диліївці загарбники тричі били з озброєння армійської авіації.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 36 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі ще тривають бої у дев’яти локаціях в районах Новоолександрівки, Іванівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Желанного і Яснобродівки. Авіація окупантів била протягом дня КАБами по Іванівці, Новотроїцькому, Гродівці та Тимофіївці. Окрім того, терористи завдали чотирьох авіаударів НАРами у бік Олександрополя.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Костянтинівки відбито чотири штурми – ворог зазнав втрат.

На Времівському напрямку 

Агресор активних наступальних дій не проводив. Натомість, ворожа авіація завдала сім ударів біля Богоявленки, Новодонецького і Нескучного.

На Оріхівському напрямку 

Відбулось два безуспішних для окупантів бойових зіткнення в районі Малої Токмачки. А близько півсотні некерованих авіаракет противник випустив у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Лобкового.

На Придніпровському напрямку 

Нашими захисниками відбито один штурм на лівобережжі Дніпра.  Українські війська контролюють ситуацію та виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу, додали у Генштабі.

Нагадаємо,  як раніше повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на Покровському напрямку Ворог кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи на Покровський напрямок, намагаючись прорвати нашу оборону. При цьому бойові дії тривають по всіх напрямках наступу противника, «подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх». Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також: Скандал у 80-й бригаді. Ексклюзив з командиром, проти звільнення якого повстали побратими 
Теги: окупанти авіація озброєння ворог штурм Олександр Сирський Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

23 липня було перепрофільовано Личаківську виправну колонію №30 під табір «Захід 4»
Україна відкрила додатковий табір для військовополонених росіян
Вчора, 18:14
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 29 липня 2024 року
29 липня, 00:04
Минулої доби на фронті загалом зафіксовано 122 бойових зіткнення
РФ нарощує темпи наступальних дій: що відбувається на фронті
27 липня, 09:37
Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра Херсонської області
Відступ із Кринок: ЗСУ пояснили, як змінилася ситуація на лівобережжі Херсонщини
20 липня, 19:17
Сьогодні Росія виробляє більше боєприпасів та базового озброєння, ніж США та Європа разом взяті
Дипломат пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
20 липня, 16:57
Нардеп: Вимога Трампа щодо норми трат на НАТО у розмірі 2% від ВВП, виконання якої він вимагав від інших країн, є абсолютно справедливою
Несподівана допомога. Нардеп побачив, як суперечки Трампа і НАТО грають на руку Україні
15 липня, 13:59
Внаслідок російських обстрів поранено жінку та чоловіка
У Ківшарівці на Харківщині внаслідок російського удару поранена жінка та пошкоджені будинки
15 липня, 04:00
Протягом минулої доби українські захисники знищили 8 танків окупантів
Втрати ворога станом на 13 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
13 липня, 07:43
Енергетики працюють над відновленням світла
Окупанти влучили в енергетичний об’єкт на Чернігівщині
4 липня, 09:01

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля у Луганську
СБУ повідомила про підозру «воєнкору» Кремля у Луганську
Найбільша активність ворога зберігається на двох напрямках – Генштаб
Найбільша активність ворога зберігається на двох напрямках – Генштаб
Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера
Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера
Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення
Росія поширює фейковий твіт Кулеби про допомогу США: МЗС зробило оголошення
Ворог намагається прорватися на одному із напрямків – Сирський
Ворог намагається прорватися на одному із напрямків – Сирський
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну
Стало відомо, скільки винищувачів F-16 прибуло в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
34K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
24K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua