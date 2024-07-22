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Австрія прийняла на лікування двох онкохворих дітей з «Охматдиту»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Австрія прийняла на лікування двох онкохворих дітей з «Охматдиту»
Австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям
фото з відкритих джерел

На лікування до Австрії були доставлені два хлопці віком 12 і 13 років

Австрія прийняла на лікування двох онкохворих хлопчиків з київської лікарні «Охматдит», яка зазнала ракетного удару військ РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у соцмережі Х.

«Після руйнівної російської атаки на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу. У зразковій співпраці ми змогли вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування», – написав він.

Посол України в Австрії Василь Химинець подякував главі австрійського уряду за його особисту участь у швидкій допомозі українським дітям.

«Допомога федерального уряду була запропонована негайно, українські діти-пацієнти вже перебувають у клініках Австрії на лікуванні. Зразковий приклад!» – написав дипломат у соцмережі Х.

За інформацією Kronen Zeitung, на лікування до Австрії були доставлені 12-річний Владислав та 13-річний Юрій, які мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії у лікарнях Граца та Зальцбурга.

Наразі австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям.

Раніше Німеччина прийняла важкохворих дітей, які раніше проходили лікування в дитячій лікарні «Охматдит», що зазнала обстрілу з боку росіян 8 липня.. До Німеччини було евакуйовано на лікування вісьмох дітей віком від кількох місяців до 15 років, більшість з них – онкохворі. Діти прибули до Німеччини у супроводі близьких родичів.

Нагадаємо, 8 липня, Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит».

Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

Також повідомлялося, що у момент російського ракетного обстрілу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві в ній перебували й пацієнти з Молдови, одній дитині в цей час якраз робили операцію. 

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Теги: Австрія Охматдит лікар лікарня

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