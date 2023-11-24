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В Ірландії після нападу на дітей сталися заворушення (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
В Ірландії після нападу на дітей сталися заворушення (відео)
Під час порушень громадського порядку в центрі міста на вулиці О'Коннелл у Дубліні горів автобус
фото: Irish Independent

Комісар поліції Дрю Харріс: «За заворушеннями стоїть «божевільна хуліганська фракція, керована ультраправою ідеологією»

У центрі Дубліна 23 листопада сталися заворушення та сутички з поліцією після нападу, внаслідок якого п'ятеро людей, включаючи трьох дітей, отримали ножові поранення. Про це повідомляє Irish Independent.

Ввечері у центрі міста відбулися жорстокі сутички мітингувальників із правоохоронцями: учасники заворушень підпалили поліцейську машину та трамвай і напали на поліцейських. За даними місцевих ЗМІ, деякі з протестувальників скандували антимігрантські гасла, зафіксовано випадки побиття вітрин та мародерства. Протестувальники також підпалили готель Holiday Inn Express, де нібито розміщувалися мігранти.

Комісар поліції Дрю Харріс заявив, що за заворушеннями стоїть «божевільна хуліганська фракція, керована ультраправою ідеологією».

Міністр юстиції Хелен Макенті засудила напади на поліцію. 

«Ми не потерпимо, щоб невелика кількість людей використовувала жахливий інцидент для поширення розколу», — сказала Хелен Макенті .

Нагадаємо, у четвер, 23 листопада, у жвавій частині центру столиці Ірландії міста Дубліна невідомий чоловік із великим ножем напав на групу людей поблизу однієї зі шкіл, яка обслуговує дітей молодшого віку. 

Інцидент стався серед білого дня, коли діти виходили зі школи. Невідомий чоловік, який тримав у руці ножа завдовжки до 25 см, кинувся до групи людей, серед яких були діти. Унаслідок нападу поранень зазнали чоловік, жінка і троє дітей.

Теги: мігранти жінка чоловік готель фракція поранення відео

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